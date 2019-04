Virdžinija Kavalirsi šampioni NCAA

Najbolju koledž košarku u Sjedinjenim Američkim Državama igraju Virdžinija Kavalirsi.

Virdžinija Kavalirsi slavili su u finalu NCAA protiv Teksas Reh Red Rejdersa sa 85:77 nakon produžetka. Za Virdžiniju je ovo prva titula u istoriji.

Veliku borbu vodila su dva tima sve vrijeme. Prvo poluvrijeme, kao i veći dio drugog proteklo je u znaku Virdžinija Kavalirsa, ali Teksas Reh Red Rejdersi nisu predavali.

Virdžinija je na pet i po minuta bila na +9, dva minuta kasnije samo +1. Vratila je Virdžinija vođstvo nakon izjednačenja, ali Teksas na minut i po do kraja ponovo uspjeva da se primakne na samo poen zaostatka da bi na 36 sekundi do kraja meča preko Kalvera Teksas došao i do vođstva.

Teksas je 12 sekundi prije kraja imao +3, ali ni tada nije bilo gotovo - dobili smo novo izjednačenje 68:68. I zaista nije bilo gotovo - meč je ušao u produžetak.

Ovo je osmi put da je finalni meč NCAA riješen u produžetku, a prvi put od susreta Kanzasa i Memfisa 2008. godine.

U produžetku je izdominirala Virdžinija koja je, treba i to reći, uz pomoć sudija u produžetku došla do titule.

(sportklub.rs)