Vlade Divac je ponovo heroj Sakramenta

Legenda srpske i jugoslovenske košarke Vlade Divac radi sjajan posao kao generalni menadžer Sakramento Kingsa.

Iako je od postavljanja na funkciju prvog čovjeka jedine sportske franšize u prestonici Kalifornije nailazio na brojne negativne komentare, ovosezonski rezultati Kingsa su demantovali sve kritičare i dokazali da je nekadašnji predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije imao jasnu viziju gdje želi da odvede tim u čijem dresu se proslavio.

Portal sacbee.com u opširnom tekstu navodi da Divčeva odluka da se odrekne, u tom trenutku, zvijezde tima Demarkusa Kazinsa otvorila vrata za renesansu Kingsa.

"Kingsi su sada jedini tim u NBA sa prostorom da dovedu nove igrače i plate talenat, bez ikakvih opterećenja", navodi se.

U tekstu se ističe da je Divac poslije poraza od Šarlota izjavio da će vrijeme koje dolazi stati u odbranu njega i njegovih odluka.

"Ja sam veoma samouverena osoba", naveo je Divac, a autor dodaje da njega ne zanima šta ljudi misle o njemu, kao i da to "ko si ti", ne utiče na to kako će se on odnositi prema tebi.

Poslije 46 utakamica u ovoj sezoni Kingsi imaju pozitivan skor (24-22), a ukoliko se kockice poklope, mogli bi i da uđu u aktivnu borbu za plasman u plej-of.

"Napravili smo veliki korak naprijed i veoma sam srećan zbog toga gde se nalazimo danas. Moramo da rastemo, treba nam vremena za to, ali ne žurimo. Idemo korak po korak", rekao je Divac.

