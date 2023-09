Voker: Jedva čekam da igram u Beogradu

Kemba Voker, plejmejker Monaka, izjavio je da jedva čeka utakmice u beogradskoj Areni protiv Partizana i Crvene zvezde u Evroligi.

Američki as je tokom ljeta pojačao Monako, nakon što je 12 sezona igrao u NBA ligi. U sezoni 2011. izabran je kao deveti pik od strane Šarlota.

"To je nešto što zaista želim da doživim. Jedva čekam da zaigram u Areni. Čuo sam divne stvari o različitim sredinama, takođe i koliko su pojedina mjesta „divlja“. To je ono što najviše volim u ovoj igri i to predstavlja jednu od najvećih razlika između evropske košarke i NBA", izjavio je Voker za Jurohups, prenosi "Sport klub".

Dodaje da su mnogi uticali na njegovu odluku da dođe u Evropu, kao poznat NBA igrač.

"Dvojica mojih prijatelja koji su nekada igrali u Evroligi, Edgar Sosa i Džejms Feldin, rekli su mi najlepše moguće stvari o takmičenju. Ali, i drugi su uticali na mene da dođem. Svjestan sam koliko je liga dobra, ne vrti se sve oko NBA. Evroliga je jedna od najboljih košarkaških liga na svijetu, srećan sam što sam ovdje. Odlično se provodim i definitivno je drugačije", zaključio je Voker.