"Volio bih da je Bog uzeo mene"

U nizu NBA zvijezda koje se opraštaju od Kobija Brajanta emotivnim porukama, posebno se ističe Lamar Odom.

Odom je sedam godina bio saigrač sa Brajantom u Los Anđeles Lejkersima i osvojio dvije NBA titule.

Međutim, njih dvojica su bili više od saigrača, bili su bliski prijatelji, a Brajant je bio velika podrška Odomu u teškim trenucima.

"Ova fotografija je samo vrh ledenog brijega našeg odnosa. On me je naučio toliko stvari u životu koje su neophodne na i van terena. Na terenu me je naučio kako da razbijam odbrane i kako da iskoristim vrijeme. Kako da pobjeđivanje učinim svojim glavnim ciljem. Van terena me je naučio kako da potpisujem svoje čekove", napisao je Odom na Instagramu.

"Naravno, svako ko zna moju priču zna da sam pretrpio dosta gubitaka, ali jedini gubitak s kojim bih ovo mogao da uporedim je kada sam izgubio sina. Iako naš odnos nije bio otac - sin, više je bila da je on bio učitelj, a ja njegov mlađi brat. Drago mi je da sam mogao da budem jing tvom jangu makar što se svlačionice tiče. Bilo je moje zadovoljstvo".

Brajant je poginuo u helikopterskoj nesreći u nedjelju, kada je stradalo devetoro ljudi, među kojima i njegova 13-godišnja kćerka.

"Nisam mogao da dođem do vazduha kada sam čuo ove vijesti. Znao sam da ako je bio u helikopterskoj nesreći, da bi našao način da preživi. Nekako bi iskočio i dočekao se na noge. Sjedim ovdje i mislim o vremenu kada bismo trenirali zajedno i ti bi ulazio u šut tako što bi udario Sašu (Vujičića) laktom u grudi. Mislio sam "druže, polako, pola 11 ujutru je". Mislite da je bilo ludo gledati ga kako igra, ali na treningu ste mislili da ste imali odličan trening kada preko njega postignete osam-devet koševa za cijeli trening" opisuje Odom Brajantom karakter.

"Nemoguće je da je Bog uzeo mog brata ovako rano. Znam da sam bio kroz mnogo toga u životu, sa uzimanjem droge i da nisam bio dobar prema sebi. Kada sam bio u komi, da mi je Bog prišao i rekao da će me uzeti, a da će poštedjeti Kobija, radije bih volio da se to desilo. U čast mog brata, ustajem u četiri ujutro i idem u salu. Điđi će ti dodavati lopte. Volim te brate".