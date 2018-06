Voriorsi sa 2:0 u Ohajo, Kari srušio rekord Reja Alena

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa pobijedili su Klivlend Kavalirse rezultatom 122:103 u drugom meču finalne serije NBA lige.

Voriorsi su do 2:0 u seriji došli daleko lakše nego u prvom meču, koji su dobili tek poslije produžetka (124:114), pa pred put u Ohajo mogu da budu zadovoljni što rivalima iz Klivlenda nisu dozvolili brejk.

Nije bilo u redovima tima iz Ouklanda Andrea Igodale zbog povrede, ali su šampioni NBA lige i pored toga od početka do kraja meča bili u rezultatskoj prednosti, do koje su dolazili odličnom igrom u napadu.

Kavsi su u nekoliko navrata, naročito u trećoj četvrtini, uspijevali da smanje zaostatak, ali su raspoloženi Voriorsi baš u tim momentima dodavali gas i na kraju ubjedljivo slavili.

Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Stef Kari sa 33 poena, 9-17 za tri, uz sedam skokova i osam asistencija. Sjajni plej Golden Stejta se poslije "mirne" treće četvrtine razgoropadio u posljednjoj dionici, posebno u šutu za tri, pa je oborio i rekord Reja Alena sa devet trojki na jednom meču finalne serije NBA lige. Alen je ostao na osam.

Karija je u pobjedi Voriorsa pratio Kevin Durent sa 26 poena, devet skokova i sedam asistencija, Klej Tompson je ubacio 20 poena, a Džaval Mekgi 12, a Šon Livingston deset.

Iako je delovao umorno Lebron Džejms je se 29 poena, 13 asistencija i devet skokova bio najbolji u timu Kavsa, pa je prestigao Karima Abdula Džabara na vječnoj listi poentera u NBA finalima. Prvi je Džeri Vest sa 1679 poena, Lebron je drugi sa 1327, a Džabar treći sa 1317.

Kevin Lav je za Klivlend postigao 22 poena, uz deset skokova, Džordž Hil je ubacio 15, a Tristan Tompson 11 poena.

Naredni meč finalne serije se igra u Klivlendu, u noći između srijede i četvrtka od 3,00 po srednjeevropskom vremenu. Direktan prenos je na Sport Klubu 1.

FINAL STAT LINES from the @warriors Game 2 victory at home!



Steph: 33 PTS, 9 3PM, 8 AST, 7 REB

Durant: 26 PTS, 9 REB, 7 AST

Klay Thompson: 20 PTS

JaVale: 12 PTS, 6-6 FGM

Livingston: 10 PTS, 5-5 FGM#DubNation #NBAFinals



LeBron: 29 PTS, 13 AST, 9 REB

Kevin Love: 22 PTS, 10 REB pic.twitter.com/7IKK9ukKxP