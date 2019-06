Voriorsi suspendovali manjinskog vlasnika

Golden Stejt Voriorsi suspendovali su manjinskog vlasnika te franšize Marka Stivensa zbog odgurivanja Kajla Laurija.

Stivens je, tokom treće utakmice finala protiv Toronto Reptorsa, ušao u fizički obračun sa plejmejkerom suparničkog tabora.

Lauri se, tokom četvrte četvrtine, bacio u publiku jureći loptu koja je odlazila u aut, a onda ga je čovjek za kojeg se mislilo da je običan navijač odgurnuo.

"Nije imao nikakav razlog da me pipne. Bio je udaljen od mene dva mjesta, a i opsovao me je. U našoj ligi nema mjesta za ljude kao što je on", rekao je Lauri o incidentu.

Voriorsi su bili efikasni po pitanju kažnjavanja svog manjinskog vlasnika.

"Ponašanje gospodina Stivensa prošle večeri ne predstavlja sliku koju mi pokušavamo da prikažemo kao organizacija. Veoma smo razočarani njegovom reakcijom i, ujedno i u njegovo ime, izvinjavamo se Kajlu Lauriju i Torontu", navodi se u saopštenju, prenosi "ATV".

Stivens je suspendovan do kraja ove sezone i neće moći da prisustvuje utakmicama finala, a moguće su i dodatne sankcije.