Vrbas gostuje u Bihaću

Košarkaški klub invalida Vrbas u nedjelju putuje u Bihać, gdje igra utakmicu posljednjeg kola regionalne NLB lig, a banjalučki tim je već ranije obezbijedio prvo mjesto.

"Finale se igra 8. aprila, na Vaskrs, u Novom Mestu. Pokušali smo da pomjerimo termin jer je tada naš veliki praznik, međutim nisu nam izašli u susret, ali to nam je motiv više da pobijedimo jednu izuzetno jaku italijansku ekipu.

KKI Vrbas je već počeo pripreme za Španiju, te se nadamo da ćemo otići tamo gdje nas čekaju put avionom i izuzetno teške utakmice. Ako ne odemo, morali bismo platiti kaznu od 15.000 evra i bili bismo izbačeni tri godine iz svih evropskih takmičenja. Već imamo ponude od nekih ekipa koje žele da otkupe naše mjesto u finalu Euro lige, jer se potajno nadaju da mi nećemo ići na to prestižno takmičenje koje smo izborili svojim igrama. Imamo obećanje Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, Igora Radojičića gradonačelnika, te Željke Cvijanović, premijerke RS, da će nam izaći u susret po pitanju puta, kotizacije, smještaja. Za to sve nam je potrebno 50.000 KM", saopšteno je iz KKI Vrbas i dodato da "to nisu bačena sredstva, već je to promocija RS i Banjaluke, te da neće dovesti u pitanje svoje učešće".