Vujošević: Gordića nema u reprezentaciji jer mu nije ispunjeno obećanje o obnovi kuće

Duško Vujošević, selektor bh. košarkaške reprezentacije na današnjoj konferenciji za novinare govorio je o problemima u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine, te o otkazivanju dolaska brojnih igrača na utakmicu protiv Francuske, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, koja će se odigrati 29. juna u Tuzli.

Vujošević, poznat po maratonskim izjavama, skoro sat vremena je obrazlagao i detaljisao o problemima koji su nastali u reprezentaciji nakon što su svoj dolazak otkazali Nemanja Gordić, Džanan Musa, Andrija Stipanović, Milan Milošević, Jusuf Nurkić , Ajdin Penava, Emir Sulejmanović, Miralem Halilović...

Između ostalog, rekao je i to da mu kao treneru nije jednostavno izaći na teren nakon svih otkaza. Naglasio je da se rejting gubi ili dobiva u sekundi, te da i trener i igrači u sportu veoma mnogo rizikuju.

Naglasio je da otkazivanje razumije samo ako je u pitanju bolest, te podsjetio da je i sam odgodio liječenje dok se obaveze prema reprezentaciji ne okončaju.

”Ovi ljudi koji su se odazvali su oni koji su htjeli da igraju za reprezentaciju BiH. Oni zaslužuju maksimalan respekt, oni zaslužuju najbolji mogući tretman i veliko poštovanje. Oni su sve ovo vrijeme, kada su stizali otkazi nenajavljeni, kasno najavljeni, iznenadni, mučki, kako koji zbog povreda ili sve, nije ih ubilo, oni su radili najjače što mogu”, poručio je Vujošević.

Osvrnuvši se na izostanak Nemanje Gordića, Vujošević je kazao da je on dao mnogo toga za reprezentaciju BiH.

Zbog umora je tražio nekoliko slobodnih dana te kazao da će se na pripremama pojaviti 18. ili 19. juna, ali do toga nije došlo.

"SMS porukom sam 18. juna obaviješten da on ne dolazi i upoznat sam s glavnim problemom, a to je obnova njegove kuće. Naime, iz nekoliko fondova njemu je prije dvije-tri godine obećana obnova kuće, kao i urgencija Košarkaškog saveza BiH, ali do toga nije došlo. On je istakao da nije fer prema igračima i meni i na tome se sve završilo. Smatram da reprezentacija i košarka trebaju biti prioritet, kao i meni, jer sam trebao na transplantaciju, ali sam sport stavio ispred svega toga", naglasio je bh. selektor.

Kapiten bh. reprezentacije Elmedin Kikanović, naveo je Vujošević, uvijek se odazivao pozivima iz reprezentacije, osim kada je bio objektivno spriječen igrati za svoju domovinu.

”Ja sam se juče priključio reprezentaciji i prvi utisak koji bih izdvojio je ta energija koja se vidjela na sinoćnjem treningu i vidjelo se da se niko ne štedi i da su momci spremni da daju zadnji atom snage”, izjavio je Kikanović.

Almir Hasandić rekao je da će uprkos tome što je francuska reprezentacija igrački jača, bh. igrači dati svoj maksimum.

”Iskoristio bih priliku da ovim putem pozovem navijače da budu naš šesti igrač i da nas bodre u svakom mogućem trenutku”, poručio je Almir Hasandić.

(Anadolija, Klix.ba)