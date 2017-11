Vujošević: Od tri drveta ne vidimo šumu

Sport je takva delatnost gde su moguća iznenađenja, pa je moguće i da BiH napravi iznenađenje i daj Bože dobije Rusiju.

Ovo je danas kazao selektor košarkaške reprezentacije BiH Duško Vujošević uoči prve kvalifikacione utakmice za Mundobasket 2019. godine protiv Rusije, koja se igra u petak u Sarajevu.

Vujošević je istakao da su Rusi ipak favoriti u ovom meču, kao i da sama trenutna situacija koja vlada relaciji NBA-FIBA-Euroliga ne ide u prilog nikome.

"Svi treneri su došli u situaciju da ne možemo da radimo svoj posao. Odnos NBA prema evropskoj košarci, te zbog odnsa Evrolige sa FIBA se došlo do toga da za važne utakmice imamo četiri dana priprema. Naš rad se svodi na nešto što je apsurdno. Kada gledam fudbal, Argentina gostuje u Rusiji na minus 10 i Lionel Mesi mora da ode na tu utakmicu, a on nije manje zvezda recimo od Nurkića ili Mozgova i drugih. Van toga stvara se atmosfera da Rusima fali tri igrača i da je to prilika za nas. Mi ćemo prvo da se borimo, ali imam utisak da od tri drveta ne vidimo šumu. Stvaranje neke atmosfere odnosno nerealnog optimizma je nešto što meni jako smeta. Rusija je favorit“, kaže Vujošević.

Takođe bh. selektoru je zasmetalo i to što je prezenter na pres-konfereciji Džanana Musu najavio kao zvijezdu.

"Ja bi voleo da njega malo više ostavite na miru i da ga pustite da se igra lopte. On ima 18 godina i on ne bi trebao da bude neko ko će u životu da bude refleksija nekome da se ostvare tuđe želje i ambicije. Razni ljudi ga obavještavaju da dolazi devet skauta da ga gledaju, shvatite koje je to opterećenje čovjeku koji treba da igra“, naglasio je bh. selektor.

Medijima su se obratili i Elmedin Kikanović i Džanan Musa koji očekuju veliku podršku navijača u "Skenderiji" koja bi po njima mogla biti ključni faktor u utakmici protiv Rusije.