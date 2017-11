Vujošević: Zadovoljan sam, jer smo pobedili velikog protivnika

Nakon velike pobjede košarkaške reprezentacije BiH u prvom kolu grupe “E“ kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kini 2019. godine nad Rusijom rezultatom 81:76, selektor Duško Vujošević istakao je da je izuzetno zadovoljan, jer je mladi bh. tim savladao velikog protivnika.

"U ceo proces kvalifikacija smo ušli kao autsajder. U prvom krugu sa mladim i oslabljenim timom, ali smo uspeli dobrim radom i odličnom atmosferom da se plasiramo u kvalifikacije, što je već bio uspeh. Normalno, naše ambicije se nisu na tome završile. Svesni smo da nismo imali sreće, jer smo dobili najjaču grupu sa Rusima, Francuzima i Belgijancima. Došla su nam četvorica igrača koji su nam doneli kvalitet, ali i da ne možemo igrati timsku igru, jer to ne odgovara strukturi ovih igrača. Za uvežbavanje novog sistema imali smo svega četiri dana", kazao je Vujošević i nastavio:

"S obzirom da smo morali da se snalazimo, jer je trenerski posao doveden do apsurda, uradili smo najviše što smo mogli. Žalosno je što kvalifikacije za Svetsko prvenstvo imaju ovakav tretman, jer popularnost košarke u zemljama je vezana za uspehe i igre nacionalnih reprezentacija."

Vujošević se potom okrenuo ogledu sa Rusima i trijumfu njegovih pulena.

"Jako sam zadovoljan što je ova mlada ekipa BiH koju vodim pobedila Rusiju, koja ima kvalitetan sastav, makar su bili oslabljeni. Mislim da je publika imala priliku da uživa u borbenoj utakmici s obe strane i da je igračima bilo stalo. Zahvaljujem publici na podršci, jer je došla u pravom momentu kada je najviše trebalo. Večeras smo srećni, ali nema vremena za proslavu, jer sutra ujutru krećemo za Francusku. Već u ponedeljak nas čeka nova utakmica i moramo biti spremni. Rusija je veliki protivnik i čestitam im na velikoj i sportskoj borbi. Moje zadovoljstvo je upravo u tome što je jedan veliki protivnik pobeđen", rekao je Vujošević.

Bh. reprezentativac Amar Gegić odigrao je sjajnu završnicu utakmice s Rusijom, te izrastao u jednog od junaka trijumfa.

"Rusi su puno energičnije ušli i skokom u napadu su kontrolisali meč. No, mi smo došli do naše igre i igrali sve bolje i bolje. Kada je bilo najbitnije publika je bila naš šesti igrač i odvela nas do pobjede. Ovako moramo nastaviti i mislim da na kraju kvalifikacija možemo ostvariti dobar rezultat. Također, čestitao bih saigračima na borbenosti i energiji koja nas je odvela do trijumfa", kazao je Amar Gegić.