Vujošević počasni građanin Sarajeva

Gradske vlasti u Sarajevu odlučile su da dodijele laskavo priznanje nekadašnjem treneru Partizana kao znak zahvalnosti za sve što je uradio za košarkašku selekciju BiH.

Vujošević je ovaj potez sarajevskih vlasti prokomentarisao u intervjuu za "Sport klub".

"To je prvi put u mom životu da me neki grad proglašava počasnim građaninom. Možda ću posthumno i u Beogradu to da postanem, ali za života je to Sarajevo. To je sigurno veliko priznanje i velika obaveza i ja to priznanje prihvatam i tumačim ne samo kao ono što sam uradio kao selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, nego kao razumijevanje nekog mog cjelokupnog rada i životnog angažovanja, koji nije najčešće bio u Sarajevu, ali je nekim tangentama, sticajem raznih okolnosti u kojima se zemlja nalazila, dodirivao Sarajevo. Oni su to prepoznali, cijene i smatram da je to zaista jedna velika obaveza, zato što je i to priznanje upravo toliko veliko", rekao je selektor "zmajeva".

(NN/mondo.ba)