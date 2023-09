Za koga će igrati Embid ?

Francuzi su veoma motivisani da se na Olimpijskim igrama, koje će se 2024. godine održati u njihovoj prestonici, prikažu u najboljem svjetlu. Naročito je to slučaj poslije katastrofalnog učešća na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu, na kojem ekipa Vensana Kolea nije uspjela da prođe prvu fazu.

Francuska će na Olimpijskim igrama naredne godine računati na najjači sastav, a čelnici njihove košarkaške federacije žele da se dodatno pojačaju. Cilj je, ni manje ni više, MVP NBA lige, piše "Sportal".

Džoel Embid, kamerunski centar, posjeduje francuski pasoš, a da bi zaigrao sa Rudijem Goberom i ostatkom francuskog nacionalnog tima potrebno je samo da da pristanak Savezu.

Za Embida nije zainteresovana samo Francuska, već i još jedna košarkaška velesila. Selekcija SAD takođe je podbacila na Mundobasketu, a najranjivija pozicija Amerikancima bez dileme je "petica". Zbog toga je Grent Hil, direktor američkog nacionalnog tima, takođe u pregovorima sa najboljim igračem Filadelfije.

Najmanje šanse se daju Kamerunu. Ovaj 29-godišnjak je rođen u Jaundeu i ako oduči da igra za zemlju u kojoj je rođen moraće da učestvuje u pretkvalifikacijama za Igre 2024.

Što se Francuza tiče, deluje da je strpljenju došao kraj. Predsednik košarkaškog saveza te države Žan-Pjer Sijuta govorio je za lokalne medije i rekao da je Embid dobio svojevrsni ultimatum od francuskih košarkaških vlasti.

"Odluka u vezi sa Embidom će biti donjeta brzo. Nadamo se da i on to zna. Trebalo bi da imamo odgovor do 10. oktobra. Taj datum smo postavili kao rok. Želimo da Embid igra za nas, ali mu dosad nikada nismo poslali zvanični poziv. Priču u medijima kreirali su drugi. U pitanju je delikatna situacija jer i reprezentacija SAD želi da Žoel bude njen član", poručio je Sijuta.

Podsjetimo, za olimpijski košarkaški turnir, pored domaćina Francuske, zasad su se kvalifikovale reprezentacije SAD, Kanade, Srbije, Nemačke, Australije, Južnog Sudana i Japana.