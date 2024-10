Žalgiris pobijedio Zvezdu u trileru

Košarkaši Žalgirisa savladali su ekipu Crvene zvezde rezultatom 86:84 u okviru šestog kola Evrolige.

Otvorila je Zvezda dobro utakmicu.

Poenima Nemanje Nedovića ''crveno-bijeli'' su poveli 8:2, pa je domaćin preokrenuo trojkama na 11:8. Alen Smailagić je poentirao za 17:14, pa kasnije i za 24:16, a prvih deset minuta je završeno rezultatom 24:18.

Prišla je Zvezda na 24:22, ali je domaćin napravio seriju i otišao na 35:25. Tada se gosti nisu najbolje snalazili u napadu, što je Žalgiris dobro koristio i posebno preko Deividasa Sirvidisa te je na poluvremenu vodio sa 47:33.

Klub sa Malog Kalemegdana je odličnu ušao u završnih 10 minuta i sa vezanim poenima Kalinića i Nedovića prišao na -2, što je bio najmanji zaostatak još od prve četvrtine. Žalgiris je nakon toga držao dva posjeda prednosti sve do posljednja tri minuta kada su gosti stigli do -1 na krilima Uroša Plavšića. Viđena je neizvjesna završnica, a Miler Mekintajer je pogodio trojku za izjednačenje na sekund do kraja utakmice.

Ipak, Brajant Danston je pogodio flouter za pobedu Žalgirisa.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi je bio Deividas Sirvidis sa 17 poena, a pratili su ga Silvan Fransisko sa 15 i Alen Smailgaić sa 14.

U redovima šampiona ABA lige se istakao Kodi Miler Mekintajer sa 16 poena, koliko je imao i Uroš Plavšić, dok je Nemanja nedović dodao 15.

U narednom kolu Žalgiris dočekuje Monako, a Crvena zvezda dočekuje ekipu Panatinaikosa.

