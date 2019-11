"Zamjerili su mi u Hrvatskoj što sam trenirao banjalučki Borac"

Košarkaški velikan iz Splita Željko Jerkov, predsjednik Kluba olimpijaca Hrvatske rekao je o Nikoli Plećašu:

“Među onima koji su stasali na zagrebačkom asfaltu Nikola Plećaš najveći je zagrebački košarkaš svih vremena”, kazano je to prilikom dodjele državne nagrade “Franjo Bučar” na kojoj je Nikola Plećaš (71) bio daleko najtrofejniji laureat.

“Svojevremeno sam dobio i Red Danice hrvatske, no “Bučar” ima i finansijsku težinu. To je nagrada i za sportski opus do kojeg se u našem društvu baš i ne drži dovoljno. Svi visoki uzvanici poslali su svoje izaslanike jer im je takva manifestacija nebitna. Svaka čast predsjedniku HOO-a Mateši, a vremena da se pojavi našao je i biznismen Emil Tedeski”.

Uz plaketu dobio je Nikola od države i 20.000 kuna što će mu, kao penzioneru, dobro doći jer on je igrao košarku kada je ona bila samo igra, a ne i unosan posao kao danas.

“U prvih 14 godina hrvatske države za mene u Hrvatskoj nije bilo posla, a bio sam spreman raditi bilo što da preživimo. Radila je samo supruga, a tako nije bilo lako podizati familiju s dva sina. Kada mi se sin trebao upisati fakultet, trebala mi je potvrda da sam zaslužni sportista, no kada sam otišao u HOO, oni su mi rekli da oni takve potvrde ne izdaju”.

Ne želimo vjerovati da se to događalo zato što je Nikola srpske nacionalnosti.

“Zamjereno mi je što sam u ljeto 1991. trenerski preuzeo Borac iz Banje Luke, no morao sam nešto raditi. Uostalom, ja sam tamo proveo samo ljetne pripreme, a kada su počela ratna djelovanja i kada su se počeli rušiti mostovi, ja sam se vratio u Hrvatsku”, rekao je Plećaš.

Izbačen zbog reklame za Franckov čaj Da se preselio u Srbiju, a i to mu je nuđeno kao zaslužnom sportašu bivše SFRJ, Nikola bi zacijelo financijski bolje prošao.

“Nakon beogradske premijere filma “Bit ćemo svjetski prvaci” na temu osvajanja svjetskog zlata 1970. u Ljubljani, bili smo na prijemu kod tadašnjeg srpskog predsjednika Borisa Tadića. Kada je čuo da mi nemamo naknadu za izvrsnost, pitao me zašto ne dođem u Srbiju i ne koristim tamošnju naknadu koja za sportaše mog ranga iznosi 1100 evra. Nisam to učinio jer nisam htio napustiti obitelj koja mi je važnija od novca. Nisam htio otići iz Hrvatske, kao ni moji roditelji”, rekao je Plećaš za Večernji.