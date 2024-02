Žarko Paspalj hitno primljen u bolnicu i operisan

BEOGRAD - ​Proslavljeni srpski košarkaš, Žarko Paspalj hitno je primljen u bolnicu u Beogradu, gdje je podvrgnut operaciji zbog aritmije.

Kako prenosi grčka "Gazeta", čijoj ceremoniji dodijele godišnjih nagrada je trebalo da prisustvuje Paspalj, on je primljen u bolnicu u Beogradu tokom popodneva.

Doktori su izvršili operaiju i uspjeli da stabilizuju njegovo stanje, a Paspalj će ostati na intezivnoj njezi iz predostrožnosti. On je 2022. godine takođe završio u bolnici, upravo iz tog razloga.

"Sve je u redu, radi se o staroj boljki sa nogom", rekao je tada Paspalj,

On je 2001. godine doživio infarkt miokarda kada je sa prijateljima igrao mali fudbal.

"Meni se to desilo na sportu i generalno, meni se uvek i dešavalo na sportu, šta god to značilo, sport, može da bude i fudbal, tako smo i počeli, tako smo završili na kraju. Osetiš ipak nešto što nije uobičajeno, znači krene grebanje po, recimo, grudima, neke neprijatne nelagodnosti, neko znojenje, mimo sportskog, teško je to prepoznati i onako, što bih ja rekao, mala snaga, ali nije uobičajena mala snaga, nije umor, nego nešto potpuno drugačije. E sad, kako čovek to da prepozna, ja, svakako, nisam", prisjetio se svojevremeno tog događaja u razgovoru za "RTS".

Podsjetimo, tokom blistave karijere, legenda Partizana je nastupao za San Antonio Sparse, dok se u Evropi afirmisao igrajući za grčke klubove Olimpijakos, Panatinaikos, Panionios, Aris iz Soluna.

Branio je boje i francuskog Pariza, a patike je okačio o klin 1998. godine u Virtusu iz Bolonje.

U reprezentaciji Jugoslavije je na Olimpijskim igrama osvojio dva srebra, 1988. u Seulu i 1996. u Atlanti.

Zlatnom medaljom se okitio na Evropskim prvenstvima 1989, 1991. i 1995. godine, kao i na Svjetskom prvenstvu u Argentini 1990. godine, prenosi "b92".

