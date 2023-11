Zašto NBA zvijezda krije tetovažu na vratu

Iako su tetovaže gotovo sastavni dio imidža velikog broja NBA igrača, nisu baš sve dozvoljene u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

To će na svojoj koži osjetiti i košarkaš Šarlot Hornetsa, Lamelo Bol.

Naime, Bol će morati da krije svoju tetovažu na vratu, makar dok je na terenu, jer ona krši pravilnik NBA lige.

Riječ je o natpisu "LF", koji se nalazi ispod njegovog lijevog uha, a što znači "LaFrance", njegovo srednje ime.

Ipak, ova tetovaža ne predstavlja problem zato, već jer od nedavno to ime nosi i Bolov brend odjeće, a prema pravilniku NBA lige, zabranjeno je da na tijelima igrača budu logotipi koji mogu biti komercijalne prirode, odnosno, zabranjeno im je da reklamiraju brendove.

Ono što je posebno zanimljivo, jeste da se ovakve situacije ne dešavaju prvi put nekom od članova porodice Bol.

Lamelov stariji brat, Lonzi, imao je 2018. godine istetovirano "Big Baller Brand", logotip kompanije sportske opreme koju je otvorio njihov otac, te je takođe morao da je krije.

The NBA is requiring LaMelo Ball to cover a tattoo below his left ear that the league insists violates rules against exposing commercial logos on players’ bodies. The tattoo, which says “LF”, stands for LaFrancé, the name of Ball's clothing line. Thoughts? pic.twitter.com/jKYbiFgcRf