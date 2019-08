"Zašto Srbija ne bi pobijedila SAD? Jaki su, imaju NBA zvijezde"

Nekadašnji plejmejker moskovskog CSKA Džej Ar Holden rekao je da očekuje odličan nastup od reprezentacije Srbije i njenog beka Bogdana Bogdanovića.

Džej Ar Holden je bio veliko ime kao igrač u Evropi, u svojoj karijeri je dva puta bio osvajač Evrolige u dresu CSKA iz Moskve, u kom je i ostavio najveći trag.

Holden je takođe igrao i za reprezentaciju Rusije, sa kojom je 2007. godine na Evrobasketu u Španiji osvojio zlatnu medalju.

Džon Robert Holden trenutno radi kao skaut Detroit Pistonsa i prema njegovom mišljenju, reprezentacija Srbije može da uradi mnogo toga na Mundobasketu u Kini i jedna je od favorita za osvajanje zlatne medalje.

"Igrajući u Evropi naučio sam da na jednom meču svako svakog može da pobijedi, a evroligaški Fajnal For je pravi primjer toga. Zbog čega Srbija ne bi pobijedila Ameriku? Jaki su, imaju NBA zvijezde... Kao što sam rekao, na Fajnal Foru imate favorita, ali on može i da izgubi, to je samo jedan meč protiv jakog tima i svi na turnir dolaze sa velikim očekivanjima. Što se mene tiče, Srbija je jedan od favorita za osvajanje titule i ne bi me čudilo i da je osvoje, sjajni su", rekao je Holden u intervjuu za Sportklub.

Holden je napomenuo da je fasciniran Bogdanom Bogdanovićem i da od njega očekuje velika djela.

"Mislim da taj momak ima priliku da uradi nešto posebno. Ima 26,27 godina i tek ulazi u zenit u svoje karijere, a u Evropi je već pokazao da je velika zvijezda. Sviđa mi se njegova igra, a najviše mi se dopada što nije limitirao samog sebe. Njemu niko ne može da kaže da je šuter ili kreator ili dodavač, on sve radi po malo. Može da igra na više pozicija, može da igra bez lopte, može da postiže poene, da šutira, može sve. Poslije povrede Miloša Teodosića, Bogdan Bogdanović je Srbiji još potrebniji", rekao je Džej Ar Holden.

(b92.net)