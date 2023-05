Zašto u Olimpijakosu priželjkuju poraz Partizana?

Olimpijakos i Barselona su već izborili plasman na fajnal-for Evrolige i čekaju svoje rivale u polufinalu, ali "Crveno-bijeli" iz Pireja na večerašnje majstorice gledaju i iz jednog drugog ugla.

Naime, Olimpijakosovim navijačima bi odgovaralo da na fajnal-for prođu Real i Monako, jer ta dva kluba nemaju veliki navijački korpus, bar kada je košarka u pitanju. To bi, logično otvorilo mogiućnost da u Kaunas dođe znatno veći broj navijača Olimpijakosa, nego ako bi se na fajnal-for plasirali Partizan i Makabi.

20,091 fans witness historic ATTENDANCE RECORD this season at Partizan vs Real Madrid game pic.twitter.com/X4Lb0NnNqc

''Ako se Makabi i Partizan ne plasiraju na fajnal-for, Olimpijakosu će možda biti lakše da dobije dodatne karte, od timova koji će ih vratiti. Španci obično ne dobiju više od 300 karata. Od sutrašnjih rezultata će dosta zavisiti'', izjavio je generalni menadžer Olimpijakosa, Nikos Lepeniotis.

Calm before the storm Partizan fans turned their backs during Real Madrid's team introduction pic.twitter.com/35s0Yb1zQM