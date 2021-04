Završen ligaški dio ABA lige, Zvezda ugrabila prvo mjesto

Košarkaši Crvene zvezde s prve pozicije ulaze u nadolazeći plejof ABA lige, što u prevodu znači da će imati prednost domaćeg terena u odnosu na konkurente, što se posljednjih godina ispostavljalo kao ključni faktor u borbi za titulu.

"Crvenobijeli" su sjajnim finišom u ligaškom dijelu stigli do pol pozicije, prestigavši glavnog konkurenta, ekipu Budućnosti. Prvo mjesto potvrdili su trijumfom protiv Zadra (90:70) u posljednjem kolu ligaškog dijela. Zvezda je već na startu napravila veliku razliku, meč je počela serijom 8:0, da bi poslije prvih deset minuta imala prednost 36:18. Do kraja je bez problema održala vođstvo i došla do ubjedljive pobjede.

"Bili smo svesni važnosti utakmice. Na samom početku smo igrali jako dobro u oba pravca, onako kako se samo poželeti može. Napravili smo u prvoj četvrtini prednost koju smo držali do kraja poluvremena. I nastavili smo u drugom u istom ritmu, nismo dozvolili ekipi Zadra da se primakne", rekao je zadovoljni trener Dejan Radonjić poslije meča.

Ko će biti rival Zvezdi u polufinalu trebalo je da bude poznato sinoć nakon duela Igokea Mornar i Cedevita Olimpija Mega.

U posljednjem kolu riješena je još jedna dilema, a to je ko će igrati baraž za opstanak u elitnom rangu sa finalistom ABA lige 2. U tu borbu za opstanak idu košarkaši Splita koji su poraženi od ekipe Partizana (58:80), a protivnik će im biti poraženi iz duela Studentski centar Spars. Partizan je ovim trijumfom pomogao ekipama Borca i Krke, koje su u posljednji trenutak izbjegle Splitov scenarij.

Polufinala serija u kojem će učestvovati četiri najbolja tima (Zvezda, Budućnost, Igokea, Mornar/Cedevita Olimpija) počinje u ponedjeljak (3. maj). Serije će se igrati na dvije pobjede, za razliku od finala u kojem će ekipa za šampionski prsten morati izvojevati tri pobjede. Datumi početka finalne serije su 11. i 15. maj, u zavisnosti od toga koliko će utakmica biti odigrano u polufinalu.

Rezultati 26. kola: Borac Cibona 77:82, Partizan Split 80:58, FMP Krka 91:85, Zadar Crvena zvezda 70:90, Budućnost Primorska 20:0. Sinoć: Igokea Mornar i Cedevita Olimpija Mega.

Spars za titulu protiv "studenata"

Protivnik ekipi Sparsa u finalu ABA lige 2 biće ekipa Studentskog centra. Podgoričani su u dva navrata u polufinalu plejofa bili bolji od ekipe Mladosti iz Zemuna. Finale su potvrdili nakon trijumfa u revanšu sa 76:66. Veliko finale u kojem će se igrati dva susreta, a koje će odlučiti direktnog putnika u ABA ligu, na programu je 4. i 6. maja u Podgorici. Poraženi će igrati baraž s ekipom Splita.