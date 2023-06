Završena parada u Denveru, Jokić govorom nasmijao prisutne (FOTO/VIDEO)

Veliko slavlje održano je na ulicama Denvera, gdje se slavila prva titula u NBA ligi, a prva zvijezda svakako je Nikola Јokić.

Jokić se posljednji obratio na šampionskoj paradi u Denveru i rekao zbog čega je ostao u Koloradu iako je bilo najavljeno da će se odmah zaputiti za Srbiju.

On je sve nasmijao sa obraćanjem, a onda se zahvalio čitavom gradu koji je proslavio titulu, prvu za ovaj klub u istoriji.

"Čujemo li se?! Rekao sam da ne mogu zbog trke konja da ostanem na paradi, ali nešto želim da ostanem! Kada vas vidim da ste izašli na ulice, ljudi, ovo je za vas!", kazao je Nikola, prenosi Telegraf.

Parada je završena oko pola devet, a okupljeni se sa proslave šampionske titule Denver Nagetsa, razilaze na note grupe Kvin i njihove pjesme "We are the champions".

Inače, srpski as je opčinio Kolorado, navijači su skandirali njegovo ime, nosili su majice i dresove sa natpisom Јokića, jednostavno sve je u znaku MVP plej ofa, najjače košarkaške lige na svijetu.

Mediji prenose da je rakija nezaobilazna u Koloradu, uz fotografije.

Jokić je prošao kroz glavni dio rute parade, a okupljeni navijači su ga pozdravljali aplauzima.

Srpski centar uzvraćao je i mahao svima koji su izašli da pozdrave svoje šampione.

"Ovo je sjajno. Nikada nisam ovo mogao da zamilsim. Ne znam da objasnim. Ovo je ljubav. Ni u najluđim snovima (nisam očekivao da ću biti ovde). Ljubav koju nam ovaj grad pruža je nestvarna", poručio je Eron Gordon, košarkaš Denvera.

Zanimljivo je da igrači Denvera i trener Maloun nisu bili na otvorenom autobusu, već ih je prevozilo nekoliko vatrogasnih vozila.

Jokić je na paradu došao sa porodicom, a ćerka Ognjena je bila sa njim i na kamionu.

Srpski centar izgleda raspoloženo, daleko od letargičnog utiska koji uglavnom odaje.

"First ever championship, I'm just enjoying being a part of history." KCP goes on to thank the "unbelievable fans" as Jeff Green interacts with the crowd during Denver's championship parade, live on NBA TV!