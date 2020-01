Zbogom Kobiju uz Rubikonove kocke

Tragičan kraj jednog od najboljih košarkaša ikada Kobija Brajanta rastužio je planetu, a navijači širom svijeta na svoj način se opraštaju od NBA legende.

Neki koriste riječi, neki fotografije, a neki čak i naprave ogroman mural ili njegov lik koristeći Rubikonove kocke.

Košarkaška legenda Kobi Brajant poginuo je u nedjelju kada je njegov helicopter pao kod Los Anđelesa.

U nesreći su poginuli svi putnici koji su se nalazili u letjelici, uključujući i Brajantovu 13-godišnju kćerku Điđi.

Legendarni košarkaš i njegova kćerka putovali su iz okruga Oranž u akademiju Mamba u mjestu Tauzand Ouks, 60-ak kilometara zapadno od centra Los Anđelesa.

He made a portrait of Kobe Bryant with Rubik's Cubes (via @brundagemagic) pic.twitter.com/qzH4MM0O5B