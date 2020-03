"Želim da budem najbolji u istoriji koji je igrao ovu igru"

Lebron Džejms otkrio je šta ga motiviše da i u 35. godini dominira NBA parketima.

Džejms sa prosjekom od 25,4 poena, 10,7 asistencija i 7,8 asistencija predvodi najbolji tim Zapada Los Anđeles Lejkerse zbog čega je među kandidatima za MVP priznanje.

Glavni konkurent mu je lider najboljeg tima cijele lige Milvoki Baksa Janis Adetokumbo sa prosjekom od 29,6 poena uz 13,8 skokova i šest asistencija po meču.

"Nikad me nije motivisala nagrada MVP-ja sezone", kaže četvorostruki MVP NBA lige, "Ono što me zaista motiviše je da budem najbolji u istoriji koji je igrao ovu igru, a to je donijelo nekoliko MVP nagrada. Nikad nisam ušao u sezonu da sam sebi rekao: 'Želim da budem MVP'. Kada ulazim u sezonu kažem sebi: 'Želim da budem MVP ovog tima i da budem najbolji igrač na svijetu kako pristupam svojoj igri svakog dana i brinem o svom tijelu".

Džejms nije ni fokusiran na direktan duel sa Adetokumbom i susret najboljih timova dvije konferencije, Lejkersa (47-13) i Baksa (53-9) u petak uveče u Stejpls centru.

Iako je u pitanju potencijalna najava finala NBA lige, Džejmsu je trenutno važnije da Lejkersi zadrže prednost u odnosu na rivale na Zapadu pred plej-of.

"O tome se više ni ne raspravlja, definitivno ima takvu sezonu. Način na koji se trudi za ovaj tim ne može da se poredi sa bilo čim drugim. Ove sezone smo vidjeli neke nevjerovatne nastupe i drugih igrača, ne želim nikome ništa da oduzmem, ali ono što on radi je prilično nevjerovatno", rekao je trener Lejkersa Frenk Vogel.

Da se vratimo na duel Lejkersa i Baksa. S jedne strane su dvojica superstarova Lebron i Entoni Dejvis, dok s druge Adetokumbo nema superstara uz sebe, ali ima sjajnu podršku u vidu Krisa Midltona, Džordža Hila, Kajla Korvera i Erika Bledsoa.

"Ono što ljudi ne razumiju koliko je Janis sjajan je kako su sastavili tim oko njega. Skupili su igrače koji idealno odgovaraju njegovim atribudima", rekao je Džejms.

