Željko Obradović imao zamjerke na regularnost

Košarkaši partizana poraženi su u prvoj utakmici finalne serije ABA lige od Crvene zvezde.

Trener Partizana Željko Obradović imao je određene zamjerke na rad službenih lica.

“Izvanredna utakmica, čestitao bih ekipi Zvezde na pobedi, veoma sam ponosan i zadovoljan kako je ekipa izgledala. Rekao sam i u svlačionici da ćemo dati sve od sebe u nastavku serije. Mnogo bi moglo da se priča, neću da ulazim u to, ali samo ću jedno reći, ako ljudi koji sede za zapisničkim stolom dozvole da u najvažnijem trenutku ne ide sat, onda je to veliki problem. Ostalo je još 24 sekunde do kraja, stao je taj sat i 11 sekundi. To nije normalno i nije uobičajeno i neko bi trebalo da vodi računa o tome. Neke stvari su izuzetno jasne, čestitam Zvezdi na pobedi i veoma čestitam svojim igračima”, kazao je Obradović.

