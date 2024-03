Željko Obradović nakon Reala: Izgubili smo u trećoj četvrtini

Jasno je da smo izgubili utakmicu u trećoj četvrtini, poslednja dva i po minuta, rekao je Željko Obradović, trener košarkaša Partizana nakon poraza od Real Madrida.

Partizan je sinoć u Štark areni izgubio od lidera Evrologe i aktuelnog šampiona sa 76:88 (13:13, 18:20, 23:35, 22:20)

"Čestitam Realu, dugo su lider Evrolige. Jasno je da smo izgubili utakmicu u trećoj četvrtini, poslednja dva i po minuta. Zaslužili su pobedu. Bili smo u utakmici do poslednja dva minuta treće četvrtine. Grešili smo tada, a tu je bio i neverovatni Hezonja. On je šuter, pripremali smo utakmicu tako da nikad pored njega ne treba da budu spuštene ruke, ali on ume da pogodi i sa sedam-osam-devet metara. Mislim da je Real ekipa koja dominira, ubedljivo je prvi u Evroligi, zvanični je prvak Evrope. Ne mislim da je ovaj poraz nešto što je bolno za nas. Izgubili smo druge utakmice koje je trebalo da dobijemo, to je bolno. Nije, naravno, normalan osećaj da se izgubi, ali nastavićemo da se borimo. Pre dva dana smo odigrali odlično, protiv Reala smo imali veliku želju i borbenost, ali to nije bilo dovoljno", naglasio je Obradović.

