Željko Obradović o skandiranju Nedoviću: "To nije moj posao"

Košarkaši Partizana su slavili protiv Crvene zvezde i u drugom meču finalne serije, ovoga puta sa 87:78, čime su došli i na korak od titule u ABA ligi, pošto vode sa 2:0.

Iduća dva meča će odigrati u Pioniru, gdje će domaćinstvo pripasti crveno-belima.

Poslije meča, Željko Obradović nije bio baš zadovoljan izdanjem, pogotovo jer su viđena dva različita poluvremena.

"Fantastična atmosfera, još jednom čestitam našim navijačima na bodrenju ekipe. Čestitam igračima na zasluženoj pobedi, ovde imamo 2:0, ali potrebna je još jedna pobeda da bi osvojili titulu. Bliži smo nego na početku serije. Ono što je evidentno, opet smo imali dva različita poluvremena, bili smo u pojedinim momentima brzopleti i da smo pravili neverovatne greške, gde smo dozovljavali lake šuteve, pre svega za tri poena. Probali smo da odreagujemo na poluvremenu, odigrali smo bolje. Mada je bilo u završnici nekih situacija gde smo imali nula faulova, nismo reagovali sa faulovima što je veliko oružje. Mislim da moji igrači zaslužuju pohvale i za ovo i za ono pre dva dana, ali ovo je plejof, igra se na dva dana, zato dolazi do oscilacija i do nekih neverovatnih grešaka kako u napadu, tako i u odbrani", naveo je on.

Nije ovo prvi put da Partizan vodi sa 2:0, pošto je isti slučaj bio i sa Realom u TOP 8 fazi, na šta se neće vraćati Željko Obradović.

"To bi značilo da se vraćamo na ono što sam rekao, da je to završena priča, ta Evroliga i ne bavimo se time. Vodimo 2:0, imali smo cilj ispred nas, kako će dalje da ide videćemo, probaćemo da spremimo narednu utakmicu, da vidimo neke detalje koji su dobri, neki koji su loši. Kao i uvek, samo sledeća utakmica", prokomentarisao je.

Upitan je Obradović i koliko zapravo njegov tim može.

"Pa ne znam koliko imamo prostora, koliko imamo prostora da se igrači odmore. Pre svega da se u psihološkom smislu spreme za sve i da probamo da ovi igrači koji nisu igrali odradimo dobar treninga i da budu spremni da pomognu timu, ovo je plejof, energija je na prvom mestu i probaćemo da koristimo što više igrača. Opet ponavljam, priprema za nedelju, to je u mislima i to će biti u mislima od sutra na treningu", naveo je Obradović.

Nije izostalo ni pitanje o sramotnom vrijeđanju Grobara na račun supruge Nemanje Nedovića, a Željko ističe da to nije čuo.

"Ja ću da kažem nešto, ja pokušavam da budem skoncentrisan na vođenje tima, bilo je sigurno. Neke stvari sam čuo, neke nisam, eto to nisam sigurno čuo. Ali to nije moj posao, ja sam prvi dan insistirao na nekim stvarima, vi ste svedoci, da li sam ikad rekao neku ružnu reč, molio sam uvek navijače na fer i sportsko navijanje, to mogu, ja ne mogu ništa da uradim. Na mnogo većem nivou se dešavaju, to je kod vas, vi imate pero u rukama. Postavite pitanje tamo gde treba, bavite se time ko provocira i zašto provocira, istaknite to. Uradite to. Ja sam imao pitanje, Rada mi je postavila ovde, ja mislim da sam odgovorio na to normalnije, a oni kažu, jedan mediji, da sam besneo. Jel to izgledalo tako, jesam ja nekad besneo ovde. Evo pitam vas, da li sam nekad besneo. Da li sam odgovorio najpristojnije, kao i svaki put. Da li je to način, to je klik, neko treba da mi objasni da je to to. Meni su ljudi objasnili, hteo sam da razgovaram sa vama na taj način. Ta pitanja... Vraćamo se na staru priču, da se završi, zakon o sportu je ono što sve rešava. Ja ću uvek da branim bilo kog pojedinca i ne treba biti vulgaran prema bilo kom čoveku, ja sam protiv toga. Kako mogu da utičem na to, sem da molim navijače svaki put i da ne napadaju verbalno ili fizički, tako da je to to", zaključio je Obradović, prenosi Telegraf.