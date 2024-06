Željko Obradović ponovo na klupi reprezentacije Srbije? (VIDEO)

Da li bi Željko Obradović mogao da se jednog dana vrati i na klupu reprezentacije, kao što se vratio i u Partizan, bilo je jedno od pitanja za legendarnog košarkaša i trenera.

’’Saša Danilović je moj veliki prijatelj i zvao me u više navrata. Ja sam to završio, pre skoro 20 godina. Neko sam ko prati reprezentaciju, raduje se svakom uspehu, nabrojali smo sad već neka imena, mislim da ima mnogo mladih ljudi koji bi to mogli da rade na izvanredan način. Ako treba pomoć, ja sam tu, ali iz senke’’, rekao je Obradović i dodao da je jugoslovenski tim sa Olimpijskih igara u Atlanti 1996. godine do danas ostao najbolji koji je ikada trenirao, piše Sport klub.

Osvrnuo se i na stanje u FK Partizan. Navijači su nedavno protestovali zahtevajući smenu uprave.

’’Navijače ne možete da prevarite, ja sam rekao za sebe, kada bih video da su navijači protiv mene, to bi bio znak da odem. U tom smislu vam je jasno kakav je moj stav po tom pitanju. Partizan je velika porodica. Moje pitanje za sve ljude iz struktura je kako je moguće da restoran na stadionu, mesto gde smo se okupljali, bašta stadiona, da je već ne znam koliko godina zatvorena. Ko treba da da dozvolu da to zaživi ponovo. Tu smo se svi okupljali, kad god si otišao mogao si da nađeš nekog, proćaskaš, sedneš… To su sve pitanja koja zaslužuju odgovore prema navijačima Partizana“, rekao je Obradović.

Trener KK Partizan Željko Obradović o FK Partizan i tome da li članovi uprave fudbalskog kluba Partizan treba da podnesu ostavke #360stepeni @banesovljanski pic.twitter.com/tKkKxO7PGB — TV N1 Beograd (@n1srbija) June 26, 2024

Ima mnogo pitanja, dodaje.

Po ovom pitanju, vi imate moj stav, kao što ću da kažem nešto na pitanje da li treba Partizan da promeni ime. Zbog čega? To je pitanje za navijače, to niko drugi ne može da odluči, kako će da se zove, da li će i dalje da stoji JSD ili šta god. Što se mene tiče, to da ne bi bilo zabune, to ime treba da ostane, to je ono što ja mislim“, kaže on.

