Željko Obradović pred meč sa prvakom: Šta pričati o Realu

Košarkaši Partizana večeras u 31. kolu Evrolige dočekuju Real Madrida u Beogradu.

Meču Štark areni počinje od 20.30, a meč je najavio Željko Obradović trener domaćih.

"Šta pričati o Realu, prvaci Evrope, tim koji dominira i ove godine u Evroligi, fenomenalan roster, izvanredno vođeni. Treba da odigramo perfektnu utakmicu ako mislimo da imamo pozitivan rezultat, a potreban nam je zbog situacije na tabeli i tih želja kojih još uvek imamo i borićemo se do kraja da ih ostvarimo. Da ne ponavljam o kvalitetu tog tima na svim pozicijama, imaju i oni neke probleme, neki igrači nisu u timu, ali kako bih vam rekao, s tim rosterom, ko god da nije tu, neko će ga nadomestiti i to je to", istakao je Obradović.

Pi-Džej Doužer je pred duel izjavio:

"Veoma bitna utakmica za nas, imamo sjajnu priliku da igramo protiv najbolje ekipe u Evropi, radujemo se, mislim da smo spremni. Igramo pred našim navijačima, umor ne postoji", podvukao je Doužer.

