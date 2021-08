Ženska košarkaška reprezentacija BIH u lovu na drugo uzastopno EP

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će drugi uzastopni nastup na Evropskom prvenstvu tražiti kroz Grupu A kvalifikacija, u kojoj se nalaze Belgija, Njemačka i Sjeverna Makedonija, odlučeno je u petak žrijebom u Minhenu.

Uoči žrijeba za Evrobasket 2023. godine, koji će biti održan u Sloveniji i Izraelu, bh. košarkašice su bile smještene u četvrti jakosni šešir i znalo se da će dobiti jednog protivnika iz najače jakosne grupe, a to je Belgija, stari znanac bh. selekcije. Na ovogodišnjem EP BiH je senzacionalno savladala Belgijanke na startu takmičenja, na kojem je Belgija na kraju ipak uspjela osvojiti bronzanu medalju, dok su pulenke Gorana Loje zauzele fenomenalnu petu poziciju. Vrijedi istaći da je Belgija na proteklim Olimpijskim igrama osvojila sedmo mjesto.

Iz petog šešira "zmajice" su dobile neugodnu Njemačku, koja nije bila učesnik posljednjeg EP, a iz osmog Sjevernu Makedoniju. Jasno je da BiH ukoliko bude kompletna ima realne šanse da se plasirala među 16 najboljih, a za to će morati prije svega biti bolja od Njemica i Makedonki.

"Idemo utakmicu po utakmicu. U svakoj ćemo, naravno, ići na pobjedu. Naš cilj je da se plasiramo na Evrobasket, pokazali smo ranije da nam je mjesto među najboljim reprezentacijama kontinenta. Samo da budemo svi na okupu, da nas posluži zdravlje, to je prvi i osnovni preduslov", rekao je Goran Lojo, selektor BiH.

Inače, u kvalifikacijama učestvuje 38 reprezentacija, koje su podijeljene u 10 grupa (osam po četiri i dvije po tri selekcije), iz kojih će samo pobjednici grupa izboriti prolaz dalje, kao i četiri najbolje drugoplasirane selekcije. Treba dodati da će kvalifikacije igrati i domaćini Evra, a ukoliko se desi da Slovenija ili Izrael završe među 14 mjesta koja vode na EP, onda će se kvalifikovati sljedeće dvije najbolje drugoplasirane selekcije.

Kada su u pitanju ostale grupu, vrijedi izdvojiti Grupu E, u kojoj se kao aktuelni prvak Evrope Srbija nalazi zajedno s Hrvatskom i Bugarskom. Crna Gora je u F grupi s Rusijom, Danskom i Austrijom, a Slovenija s Turskom, Poljskom i Albanijom. Kvalifikacije će se igrati u tri FIBA prozora. Počeće od 11. do 14. novembra ove godine, nastavljaju se od 24. do 27. novembra 2022, a sve će biti kompletirano od 24. do 27. februara 2023. godine.