Žestoka kazna za Beverlija

Šampioni iz 2021. godine Milvoki Baksi eliminisani su u prvom kolu plej-ofa od ekipe Indijane sa 4:2.

Veliki problem su imali sa povredama, Janis Adetokumbo nije zbog povrede mogao da igra na ovim mečevima.

Sada je došla nova neprijatna vijest, a to je da je NBA lige suspendovala Patrika Beverlija na četiri utakmice.

Beverli je suspendovan jer je tokom četvrtfinalne serije Istočne konferencije protiv Indijane nekoliko puta gađao loptom navijače Pejsersa, kao i zbog nedoličnog odgovora novinaru američke televizije ESPN.

Imajući u vidu da je Milvoki eliminisan od Indijane rezultatom 2:4 u seriji, Beverli će kaznu odraditi na startu sledeće sezone.

The NBA has suspended Bucks guard Patrick Beverley for four games. pic.twitter.com/5NySk3YYts