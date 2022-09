"Zmajevi" na startu Eurobasketa ostvarili veliku pobjedu

Košarkaška reprezentacija BiH svoj jubilani deseti Eurobasket počela je pobjedom.

"Zmajevi" su danas u Kelnu u okviru prvog kola grupe B Evropskog prvenstva savladalI reprezentaciju Mađarske sa 95:85. Naredni rival bh. košarkašima je Njemačka.

U utakmici selekcija koje se smatraju autsajderima u grupi smrti u kojoj se još nalaze Francuska, Slovenija, Litvanija i Njemačka, i koje su se nadale pobjedi, izabranici Adisa Bećiragića koji je vodio bh. tim uprkos nedavnom smrtnom slučaju u porodici (preminula mu majka) odigrali su sjajan meč na nivou onoga kada su nedavno srušili Francusku, te ostvarili veliku pobjedu koja će im dati samopuzdanje uoči nastavka šampionata.

U prvom periodu Mađari su bili ti koji su kontrolisali rezultat. U potpunosti su zaustavili Jusufa Nurkića, u napadu je bio raspoložen David Vojvoda, što je rezultiralo da Mađarska nakon prvih 10 minuta ima vodstvo 23:17. U ovom dijelu Džanan Musa je imao devet poena. U drugoj dionici, "zmajevi" su bili bolji, razigrali su Nurkić i Džon Roberson, a na odmor se otišlo pri rezultatu 46:45 za Mađarsku.

Trojkom Adina Vrapca BiH je početkom treće četvrtine po prvi put prešla u vodstvo (48:46). Nastavila je BiH u istom ritmu, bila je razigrana, te je čuvala stečenu prednost, a kako se bližila posljednja dionica "zmajevi" su igrali kao u transu. Musa je vodio ekipu dok je Nurkić odmarao zbog ličnih grešaka. Plus devet je imala BiH u 28. minuti (68:59). Poenima Nurkića, BiH je u u 29. minuti imala dvocifrenu prednost (70:59), a uoči posljednjih 10 minuta vodila je sa 73:63.

U odlučujuću četvrtinu bh. tim je krenuo poenima Edina Atića (75:63), ali su Mađari uzvratili serijom 5:0. Brzo se topila ta prednost, mađarski košarkaši su za dvije i po minute stigli na minus 3 (73:76). Musa je prekinuo tu seriju i vratio na plus 5, ali je Adam Hanga trojkom smanjio na minus 2 (76:78). Igralo se zatim poen za poen, šest minuta do kraja bilo 82:78. Nurkić je preuzeo zatim odgovornost iako je imao četiri lične greške, pogodio je za 84:78. Kada je u 36. Minuti Halilović pogodio za 86:78 nazirala se pobjeda. Do kraja Mađarska nije imala snage da se vrati u meč.

Najefikasniji u redovima BiH su bili Musa (19), Halilović (16), Nurkić (19) i Roberson (18). Bh. košarkaši neće imati puno vremena za odmor. U subotu ih čeka okršaj protiv domaće selekcije Njemačke, koja je sinoć turnir otvorila utakmicom protiv Francuske. Ta utakmica igra se od 14.30 sati u Kelnu.