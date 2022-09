"Zmajevi" na startu grupe smrti protiv Mađarske

Košarkaška repezentacija BiH nakon devet godina vraća se na Evropsko prvenstvo, a ovogodišnji Eurobasket otvara današnjom utakmicom protiv Mađarske.

Biće ovo jubilarno deseto učešće na smotri najboljih selekcija Starog kontinenta.

Bh. košarkaši su u Keln koji je domaćin grupe B stigli na krilima velike pobjede protiv Francuske u kvalifikacijama za Mundobasket. Taj trijumf donio je veliku dozu samopouzdanja “zmajevima”, ali i pokazao da tim predvođen Jusufom Nurkićem i Džananom Musom može biti prijetnja za svaku selekciju na turniru. Istina, bh. selekcija se nalazi u “grupi smrti” zajedno sa Francuskom, Njemačkom, Slovenijom, Litvanijom i Mađarskom i biće pravo iznenađenje ukoliko izbore drugu rundu takmičenja.

Puleni Adisa Bećiragića će možda najveću šansu imati protiv današnjeg rivala. Mađarska je na papiru najslabiji rival od svih ostalih u grupi, ali daleko od toga da će to biti jednostavan zadatak. Ipak, u bh. taboru ističu da su spremni da nikad jači turnir otvore pobjedom.

“Prije svega ta utakmica protiv Francuska dala nam je sliku koju ćemo imati i nadam se ponoviti. Sami sebe smo iznenadili tom igrom, nismo znali da imamo toliki potencijal, sada to treba sve nadograditi. Tu ima prostora za napredak. Želimo i danas sa istom energijom izaći na teren, kontrolisano, smisleno znati šta raditi na terenu. Mađarska je odlična ekipa, što je pokazala u dvije posljednje utakmice. Adam Hanga je lider ekipe. Mi moramo izaći i brinuti prije svih o nama, kako ćemo odigrati. Ja ne bih uzeo ulogu favorita, rekao bih da će to biti jedna borba i rat od početka do kraja”, kazao je kapiten bh. košarkaša Miralem Halilović i dodao:

“Mi smo autsajderi u ovoj grupi, tu se nalaze tri favorita Eurobasketa, no nakon utakmice protiv Francuske smo vidjeli da možemo biti favoriti iz sjene, te da možemo iznenaditi naše protivnike. Izaći ćemo na parket sa velikom energijom i nadam se da ćemo se kvalifikovati za drugi dio prvenstva”.

Asistent Adisa Bećiragića, Gordan Firić poručio je da je današnji meč protiv Mađara jako bitan, jer bi sa eventualnom pobjedom u nastavku sve bilo lakše.

“Spremni smo i fizički i mentalno za Mađarsku. Poraz od Crne Gore nam je dao novu snagu i dobro da je došao. Onda je došla Francuska koja je pokazala koliko materijala i potencijala ima ova reprezentacija. Jako bi bitno bilo da otvorimo EP pobjedom. Grupa je teška, imamo tu tri tima koja su u top 5 u Evropi, ali za nas je najvažniji meč s Mađarskom. Želimo prvenstvo otvoriti velikom pobjedom i onda odigrati preostale četiri utakmice i vidjeti koliko možemo. Ja sa nadam velikoj podršci navijača, ovi momci to zaslužuju i sigurno se neće razočarati”, istakao je Firić.

Utakmica između BiH i Mađarske igra se od 14.30 sati. Inače, u okviru grupe B danas će biti odigrana još dva meča. Biće to dva derbija, u prvom onom od 17.15 sati sastaće se aktuelni šampion Slovenija i višestruki prvak Evrope Litvanija. Biće to okršaj Luke Dončiča i Gorana Dragića protiv Domantasa Sabonisa i Jonasa Valečiunasa. U večerašnjem terminu Njemačka predvođena Denisom Šruderom igra protiv moćne Francuske koja je na EP stigla sa Rudijem Goberom, Eveanom Furnijeom i ostalim zvijezdama.