"Zmajice u Vijećnici": Ovo nije zadnja velika stvar za nas

Članice ženske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon dobrog nastupa na Eurobasketu dočekane su danas u sarajevskoj Vijećnici i poručile da peto mjesto i plasman u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo nije zadnja velika stvar koju će napraviti.

Nakon gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić, javnosti se obratio i Samir Avdić, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, koji je izrazio nadu da će se spektakl nastaviti u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

"Nakon teških 50 dana obzirom na uslove kakve smo imali zbog kovida, ja ne bih puno da pričam jer su košarkašice one koje su ovo hrabro iznijele. Pokazale su bosansko srce hrabro i čestitam im jer su iznijele sav teret. Sve oči su bile uprte na njih i one su naše heroine. Mi ćemo nastaviti raditi, a ovo nije kraj i nismo stali. Već nakon meča sa Švedskom krenuli smo s dodatnim zahtjevima i aplikacijama. Tek nas očekuje borba za Svjetsko prvenstvo i nadamo se da idemo tamo. Košarkaški savez BiH će se potruditi da u BiH organizuje jedan od kvalifikacionih turnira. U kojem gradu – vidjećemo sve. Nadam se da ćemo imati podršku i da ćemo slaviti s našim navijačima", rekao je Amer Čolan, generalni sekretar KS BiH.

Tim menadžer reprezentacije Razija Mujanović, istakla je da je najveća snaga reprezentacije zajedništvo.

"Hvala vam što ste došli u ovolikom broju da obilježimo ovaj veliki rezultat. Curama ovo puno znači jer je ovo nešto prvo veliko što su napravile, ali ja obećavam da nije posljednje. Snaga ove reprezentacije je to zajedništvo i sigurno da bez toga nema rezultata”, rekla je legendarna Raza.

Selektor Goran Lojo naglasio je zadovoljstvo dočekom njegovih izabranica.

"Prelijep je osjećaj. Napravili smo uspjeh koji nikad dosad niko u našoj košarci nije ostvario. Predstoje nam novi izazovi, kvalifikacioni turnir za SP u februaru, a u novembru već počinju i kvalifikacije za EP. Hvala košarkašicama i mojim saradnicima. Zajedno smo postigli ovakav uspjeh”, istakao je Lojo.

Odgovorio je i šta je potrebno da u budućnosti bh. tim nastavi s nizanjem ovakvih i većih uspjeha.

"Potrebna je podrška vlasti i sponzora. KS BiH čini sve da nam osigura sve uslove za pripreme i takmičenje. Mi to imamo i zato i dolaze ovi rezultati. Pozvao bih i ostale da podrže ovo jer je košarka najtrofejniji timski sport u Bosni i Hercegovini i to treba podržati", rekao je Lojo.

Kapitenka Milica Deura je izrazila nadu da će sljedeći put "zmajice" stići i s medaljama oko vrata.

“Ponosna sam na ove djevojke iza mene jer su napravile čudo. Samo one znaju koliko smo rada i napora uložile u ovih 50 dana i šta smo prošle. Zaista sam sretna i stvarno mi je puno srce. Sljedeći put kad nas budete dočekivali nadam se da ćemo imati i nešto oko vrata", rekla je Deura misleći na medalje s velikih takmičenja, te dodala:

"Još puno toga je pred nama i samo možemo rasti kao ekipa", dodala je ona.

Nikolina Babić je govorila o svoja 23 poena protiv Belgije u sjajnom meču i trijumfu BiH.

“Dobila sam priliku koju sam na najbolji način iskoristila, ali timska igra je najbitnija. Možda se nekad pojedinac istakne, ali svaka igračica je jednako zaslužna za uspjeh. Drago mi je da smo pobijedile Belgij i da sam doprinijela tome. Košarka je timski sport”, rekla je Babić.

Marica Gajić prokomentarisala je koliko joj je teško bilo gledati saigračice u posljednje dvije utakmice, koje je propustila zbog povrede.

"Uvijek je teško gledati to sa strane. I u februaru mi je bilo teško, ali ovo su lavice i niko nema srce kao ove djevojke. Mi imamo X faktor i to je naše zajedništvo i to je ono što nas razdvaja od drugih reprezentacija. Tu smo da jedna drugu podižemo i uz saigračice je sve lakše", rekla je Marica.

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je danas u Sarajevo nakon što je na Evropskom prvenstvu osvojila odlično peto mjesto i ujedno pravo nastupa u kvalifikacijama za naredno Svjetsko prvenstvo.