Žofri Lovernj potpisao za Žalgiris

Francuski košarkaš Žofri Lovernj potpisao je jednogodišnji ugovor sa Žalgirisom, saopšteno je iz litvanskog kluba.

Dvadesetosmogodišnji Francuz je u Žalgiris došao iz Fenerbahčea u kojem je proveo dvije sezone, a nastupao je za Elan Šalon, Valensiju, Partizan, Himki Denever, Oklahomu, Čikago i San Antonio.

Protekle sezone, Lovernj je u Evroligi prosječno postizao 6.3 poena, 2.7 skokova, a u šampionatu Turske 10.5 poena, 6.5 skokova i dvije asistencije po utakmici.

