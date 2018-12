Zoran Dragić za "Nezavisne": Igokea? Nikad ne reci nikad

Da kucnem u drvo, dobro sam, dobro se osjećam. Dolazak u Igokeu? Nisam još pričao niti s jednim klubom, ali nikad ne reci nikad, rekao je za "Nezavisne" Zoran Dragić, slovenački košarkaš, koji je zbog teške povrede ostao bez kluba nakon što mu je istekla saradnja s Efesom.

Sjajni košarkaš koji je u karijeri igrao, između ostalog, za Krku, Unikahu, Finiks, Majami, Himki, Milano... povrijedio se u februaru ove godine i još se nije vratio na parket. Već neko vrijeme trenira samostalno i čim bude u potpunosti spreman sigurno je da neće imati mnogo problema da pronađe klub.

"Nisam još rekao agentu da mi traži klub. Moja želja je da u potragu krenem početkom januara. Imam još pola mjeseca da treniram i da uđem u pravu formu. Kad treniram mnogo sve mi se skupi pa moram na razne tretmane. Ali, da kucnem u drvo, dobro sam, dobro se osjećam. Imam neke blage bolove, ali to je samo zbog treninga, jer dugo nisam radio ovakvim intenzitetom", izjavio je Dragić.

NN: Kažete da još niste tražili klub, ali eto krajem oktobra se pojavila informacija da ste blizu potpisa za Crvenu zvezdu?

DRAGIĆ: Ne mogu da kažem da nisam počastvovan što je to objavljeno, ali to je neko izmislio. Ljudi misle da je istina, ali nije. U tom mjesecu nisam bio spreman da igram. Ni sada nema ništa jer, kažem, nisam pričao niti s jednim klubom. Tek ću da se čujem s agentom pa ćemo u potragu za klubom.

NN: Sigurno je da biste najviše voljeli da igrate za klub koji se takmiči u Evroligi.

DRAGIĆ: Naravno, svi žele da igraju na najvišem nivou, a u Evropi je to svakako Evroliga. Ali, ako to nije moguće već ove godine, najbolje bi bilo da budem član kluba gdje ću moći mnogo da igram i gdje mogu da pomognem ekipi da dođe do trofeja.

NN: Sredinom avgusta ste s bratom Goranom bili u posjeti RS i Igokei. Da li je možda bilo neke priče o dolasku u bh. klub i da li biste bili otvoreni za tu mogućnost?

DRAGIĆ: Nisam tada pričao s ljudima iz Igokee. Oni imaju pun roster. Nedavno su doveli i Danila Anđušića. Imaju dobru ekipu. Igokea je veliki klub u BiH i došli smo da vidimo male nade. Ipak, nikad ne reci nikad. Čovjek ne može da zna šta nosi sutra. Nisam razmišljao u tom pravcu. Prioritet je klub koji igra Evorligu ili Evrokup, ali vidjećemo kakve ću ponude imati i sigurno ćemo izabarati ono što je najbolje za mene.

NN: Koliko Vam je bilo teško sve ove mjesece bez košarke?

DRAGIĆ: Bilo je dosta teško, ali iskreno trudio sam se da ne razmišljam mnogo o tome. Mogao sam više vremena da provodim s porodicom i radio sam ono što nisam mogao ranije.

NN: Dok ste bez kluba sigurno pratite bratove igre u NBA (Goran Dragić je član Majamija). Koliko ste zadovoljni kako igra?

DRAGIĆ: Igra dobro, ali ga je povreda malo usporila. Ima neke probleme s koljenom. Kao ekipa bi sigurno mogli bolje. Izgubli su neke utakmice s pola koša razlike, ali duga je sezona i nadam se da će ući u plej-of.

NN: Jesu li Vas iznenadile dobre igre Luke Dončića, kojem je ovo prva sezona u NBA?

DRAGIĆ: Očekivao sam da igra na ovakvom nivou jer Luku znam vrlo dobro. On je košarkaš koji se rađa jednom u 100 godina. Veliki je talenat. Dalas je napravio pravu odluku da gradi igru oko njega. Siguran sam da će biti velika zvjezda u NBA.

NN: Slovenija kao evropski prvak neće igrati na Svjetskom prvenstvu naredne godine. To je sigurno veliki udarac za vas?

DRAGIĆ: To je malo sramota, ali ne nas nego FIBA. Kao prvaci Evrope trebali smo direktno na SP. Ovakav sistem kvalifikacija nije problem za velike reprezentecije, koje imaju dobre igrače i jaku ligu. U Sloveniji ima osam ili devet igrača koji igaju NBA ili Evroligu i nisu se mogli odazvati. Ekipa je bila sastavljena od igrača koji bi realno imali male šanse da igraju. Nemam ništa protiv njih, svi su oni dobri momci, ali kada bi se svi odazvali oni ne bi bili tu. Čudno je što nećemo biti na SP. Nadamo se možda kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre, ako je to uopšte moguće. Ne igraš na SP, a prvak si Evrope i sada tu ništa ne možeš promijeniti.

Još pet-šest sezona pa penzija

NN: Nemate ni punih 30 godina, ali da li ponekad razmišljate o penziji?

DRAGIĆ: Iskreno, želim još pet do šest godina da igram i onda ću nekim drugim putem. Želim da igram na najvišem nivou i mislim da mi moje tjelo i glava to dopuštaju. Dok mogu da igram igraću, a kažem - planirao sam još nekih pet-šest godina.

Igram košarku zato što je volim

NN: Sanjate li dres nekog kluba?

DRAGIĆ: Volio bih da obučem dres Barselone ili Real Madrida. Ali, za bilo koji klub za koji budem igrao uvijek ću davati maksimum i to je sasvim normalno. Naravno, bavim se košarkom kako bih igrao u velikim klubovima, ali igram je prije svega zato što je volim.