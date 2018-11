Zubčić uvjeren u trijumf Igokee u meču sa Mornarom

Košarkaši Igokee i Mornara sastaće se večeras (21) u devetom kolu ABA lige, a Žarko Milaković, trener bh. predstavnika, ističe da igrači moraju ozbiljno pristupiti utakmici u Baru i da ih ne smije zavarati lošije izdanje rivala u posljednjim mečevima.

"Ne treba da nas zavaraju rezultati Mornara u posljednjem periodu. Oni će tražiti reakciju na sve što im se dešavalo. Eurokup je uzeo danak nekim njihovim igrama u ABA ligi, ali traže svoj ritam i očekujem da će se, s obzirom na roster, dizati. Oni mogu da igraju sa četiri niska igrača, sa dvije petice, ali opet mi moramo da se koncentrišemo na našu igru i da ono što radimo na treningu prenesemo na utakmicu. Sa novim igračima možemo da odgovorimo na sve njihove opcije i očekujem da dobro odigramo", rekao je Milaković.

Igrač Igokee Tomislav Zubčić vjeruje da njegov tim može do drugog trijumfa u nizu:

"Moramo podići ozbiljnost u odbrani na maksimum. Znamo da Mornar ima širinu na klupi, tako da možemo očekivati sigurno neke zamke, ali uvjeren sam da možemo dobiti utakmicu."

Mihailo Pavićević, trener Mornara, rekao je da je ova utakmica veoma važna za njegov tim, koji ima samo dvije pobjede ove sezone i niz od četiri poraza u ABA ligi.

"U narednih pet kola četiri utakmice igramo kod kuće i ako bismo ušli u mini-seriju pobjeda, prodisali bismo punim plućima. Nama je svaka utakmica kod kuće 'biti ili ne biti', nemamo više pravo na korak nazad, jer smo došli do zida", rekao je Pavićević.

Subotu je obilježio vječiti, derbi u kojem su košarkaši Crvene zvezde pobijedili Partizan 77:71, a rezultat su prelomili serijom 16:0 početkom treće četvrtine. Zvezdu su do devetog trijumfa predvodili Stratos Perperoglu sa 25 poena i Džo Reglend sa 19, a u poraženoj ekipi Džon Lendejl bio je najbolji sa 18 poena.

Milan Tomić, trener Zvezde, rekao je da je njegov tim odigrao borbeno 40 minuta i taktički kako je zamislio, dok je njegov kolega na drugoj strani Andrea Trinkijeri, koji se radovao svom prvom beogradskom derbiju, krivicu za poraz preuzeo na sebe.

"Nije dosta igrati 20 minuta. Treća četvrtina nas je prelomila, tu smo izgubili napad, odbranu, opredijelili se na individualna rješenja, a nismo dovoljno dobri za to. Kriv sam. Nema tu mnogo priče. Nisam upotrijebio prave riječi, pokušao sam da uvedem ekipu da igra. Volio bih da imam 15 tajm-auta po četiri minuta, možda ni to ne bi bilo dosta… Probao sam sa niskim igračem, sa visokim, jedan bek, dva beka, lopta unutra, lopta napolje... Još nismo našli ko nosi ekipu na ramenima. To ja ne mogu, ne mogu da dam koš, da napravim blok, dam pas... ", rekao je Italijan.

Rezultati

Partizan - Crvena zvezda 71:77, Olimpija - FMP 88:86, Mega Bemaks - Cibona 82:80, sinoć: Cedevita - Krka, večeras: 18: Zadar - Budućnost, 21: Mornar - Igokea.

ABA LIGA

1. Crvena zvezda 9 9 0 780:633 18

2. Mega Bemaks 9 7 2 738:706 16

3. Budućnost 8 6 2 638:586 14

4. Partizan 9 4 5 733:728 13

5. FMP 9 4 5 729:745 13

6. Cedevita 8 4 4 677:658 12

7. Olimpija 9 3 6 734:759 12

8. Cibona 9 3 6 695:748 12

9. Zadar 8 3 5 685:690 11

10. Igokea 8 3 5 678:708 11

11. Krka 8 3 5 587:649 11

12. Mornar 8 2 6 651:715 10