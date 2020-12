Košarkaš Vasilije Micić je novi igrač Oklahoma Siti Tandera.

Oklahoma je ranije putem trejda dobila prava na srpskog reprezentativca od Filadelfija Seventisiksersa.

Micić je kao 52. pik izabran 2014. godine.

