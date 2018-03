Zvezda čeka šampiona

Košarkaši Crvene zvezde dva dana nakon poraza od Panatinaikosa u Atini, večeras, u 28. kolu Evrolige dočekuju šampina Evrope Fenerbahče. Duel u hali "Aleksandar Nikolić" počinje u 19 časova.

Trener beogradskog tima Dušan Alimpijević istakao je da Zvezda ima obavezu da pruži maksimum, a o 16. porazu u Evroligi koji je doživjela u utorak u Atini (71:91), između ostalog, rekao:

"Neću da se žalim na povrede. Imam 12 momaka koji mogu da igraju, i to je to. Meč je stigao u specifičnom trenutku, pošto se u ABA ligi borimo za finale, a to nam je prioritet kako bismo naredne sezone igrali Evroligu."

Rezultati 27. kola: Fenerbahče - Makabi 87:73, Žalgiris - Armani 77:65, Valensija - Real Madrid 96:88, sinoć: CSKA - Olimpijakos, Anadolu Efes - Himki, Baskonija - Brose Bamberg, Unikaha - Barselona. Parovi 28. kola, danas: Makabi - Panatinaikos (20.05), Real Madrid - Žalgiris (20.45), Armani - Valensija (20.45), sutra: Himki - CSKA (18), Brose Bamberg - Unikaha (19), Olimpijakos - Anadolu Efes (20), Barselona - Baskonija (21). Poredak: 1. CSKA* 21-5, 2. Fenerbahče* 19-8, 3. Olimpijakos* 18-8, 4. Real* 16 - 11, 5. Žalgiris 16-11,6. Panatinaikos* 16-11, 7. Himki 15-11, 8. Baskonija 13-13, 9. Makabi 13-14, 10. Crvena zvezda 11-16, 11. Unikaha 10-16, 12. Brose 10 -16, 13. Valensija 10-17, 14. Barselona 9-17, 15. Armani 9-18, 16. Anadolu Efes 6-20. (* - izborili plej-of).