Zvezda nemoćna protiv evropskog prvaka

Košarkaši Feenerbahčea prekinuli su niz Crvene zvezde od tri pobjede u Evroligi.

Turski tim je deklasirao crveno-bijele rezultatom 82:56.

Zvezda se držala prve dvije četvrtin, a u prvoj je do polovine imala i prednost. Međutim, nakon poluvremena su Turci počeli agresivnije da igraju i preokrenu rezultat i do kraja meča je uvećavali.

Zvezda je na poluvrijeme otišla sa zaostatkom od 8 poena (41:33), međutim treća četvrtina je definitivno prelomila meč.

Fenerbahče je agresivno krenuo i vezao pet poena na startu te došao do plus 14. Prednost je uvećavana, a u odbrani su Turci funkcionisali odlično i došli do nedostižnih 20 poena prednosti pred posljednji period.

Nisu se zaustavljali ni tamo, a sredinom četvrtine imali su i 31 poen viška, ali je Zvezda uspjela da malo ublaži poraz.

Zvezdi već za dva dana gostuje Olimpijakos.