Zvezda protutnjala Laktašima: Crveno-bijeli pobjedom počeli ABA ligu

LAKTAŠI - Košarkaši Crvene zvezde su na veoma ubjedljiv način počeli novu sezonu u ABA ligi, pošto su u Laktašima protiv domaće Igokee slavili sa 81:63 te nisu mogli ni zamisliti start najjačeg takmičenja na Jadranu, gdje su aktuelni vice-prvaci.

Ono što posebno raduje, jeste povezanost Miloša Teodosića i Majka Tobija, piše Telegraf.

Od prvog napada beogradski tim je imao prednost u ovom duelu. Tokom prve dionice razlika je išla do maksimalnih plus šest, a nakon deset minuta igre Crvena zvezda je imala tri razlike, 20:17.

Crvena zvezda je na meč otišla bez četvorice igrača, od čega su Šabaz Nejpir i Dejan Davidovac projektovani i kao starteri, pa je Duško Ivanović morao da razigrava neke druge petorke, što je radio i tokom čitave utakmice, o čemu svjedoči činjenica da je jedino Rokas Giedraitis odigrao preko 25 minuta.

Podijeljena je minutaža ravnomjerno, a mnogi igrači su pokazali da su i te kako pojačanja u ekipi.

Pogotovo Majk Tobi koji je postigao 19 poena, ali ono što posebno raduje jeste način na koji je igrao sa Milošem Teodosićem, koji je zabilježio sedam asistencija, a većinu zahvaljujući upravo Tobiju, dodaje Telegraf.

Igokea je u jednom trenutku uspjela doći na samo minus jedan, ali je do kraja poluvremena Zvezda uspjela povećati prednost na ipak sasvim solidnih osam poena prednosti, 40:32.

Mnogo kvalitetniji protivnik je podigao nivo igre, a prvak Bosne i Hercegovine nije imao pravi odgovor.

Prednost je tokom treće dionice rasla iz napada u napad, pa je na ulasku u posljednju dionicu bilo 21 razlike u korist crveno-bijelih iz Beograda, 66:45, piše Sport.ba.

Bilo je naravno opuštanja kod igrača Zvezde u posljednjoj dionici. Igosi to koriste i dolaze na minus 13, ali više od toga nisu mogli.

Gosti bez problema do kraja završavaju posao. Izgledalo je da podižu razliku kada to god žele i na kraju je tim Duška Ivanovića stigao do trijumfa.