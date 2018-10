Zvezda razbila Galatasaraj 30 razlike

Košarkaši Crvene zvezde ubjedljivo su pobijedili Galatasaraj 87:57 (26:13, 18:13, 25:21, 18:10) u Beogradu u 5. kolu A grupe Evrokupa.

Ekipa Milana Tomića u hali "Aleksandar Nikolić" lako je došla do četvrtog trijumfa u tom takmičenju i vratila se na pravi kolosjek poslije poraza u Breši.

Najefikasniji na meču bio je Džo Regland sa 21 poenom, Bili Beron imao je 16, Majk Cirbes 15, a kod gostiju Tadž Vebster 16.

Utakmica je odigrana u odličnoj atmosferi pred 6.000 gledalaca, među kojima je dio njih nosio majice sa likom Marka Ivkovića, ubijenog navijača u Istanbulu prije četiri godine baš prije duela dva tima u Evroligi.

Zvezda u sljedećoj rundi Evrokupa gostuje Ulmu za osam dana.

.@jragz1 throws it ⬆ for Mouhammad Faye slams it home!@kkcrvenazvezda has started very strong in the opening quarter. #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/dSPs9Okcpw