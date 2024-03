Zvezda razbila Krku

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su večeras ekipu Krke rezultatom 110:57 u meču 22. kola ABA regionalne lige.

Crvena zvezda je nakon ove pobjede zadržala prvu poziciju sa skorom 19/3, dok je Krka poslednja na tabeli sa skorom 4/18.

Najbolji u sastavu Crvene zvezde bio je Džavonte Smart sa 24 poena i dva skoka, dok je Jago Dos Santos dodao 20 poena, osam skokova i 12 asistencija.

U timu Krke istakao se Miha Cerkvenik sa devet poena i tri skoka.

Domaći igrači su u prvoj četvrtini uspjeli da slome otpor protivnika i da preko poena Mitrovića i Nedovića dođu do 20 poena prednosti.

Do kraja prvog poluvremena "crveno-bijeli" su gradili prednost do plus 29 na semaforu i već tada je odlučen pobjednik u ovom susretu.

U narednom kolu regionalne lige Crvena zvezda gostuje Ciboni u Zagrebu, dok košarkaši Krke dočekuju Split u Novom Mestu.

