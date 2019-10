Zvezda se porazom vratila u Evroligu

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su kao gosti od Panatinaikosa na premijeri ovogodišnje Evrolige sa 87:82.

Zvezdi je presudila treća četvrtina i veliki broj faulova dvije "petice" Džejmsa Gista i Majkla Odža. Prednost koju je srpski tim imao u skokovima tokom tvrdog prvog polvuremena je nestala u nastvku i Panatinaikos je u reketu potpuno potukao ekipu Milana Tomića.

Kada se tome dodala i loša organizacija napada Zvezde, te neiskustvo Filipa Čovića i Lorenca Brauna na evroligaškom nivou, bilo je teško očekivati da Nik Kalatis to neće surovo kažnjavati. Slično je u reketu činio i Dešon Tomas pa su njih dvojica bili najefikasniji u redovima pobjednika.

Kalatis je ubacio 21 poen uz sedam asistencija, 18 poena je dodao Dešon Tomas i imao 11 skokova. U Zvezdi je Gist imao 22 poena i sedam skokova, Bili Beron je postigao 15 poena uz šest asistencija, a 15 poena je imao i Stratos Perperoglu.

Prvo poluvrijeme obilježio je između ostalog jedan nevjerovatan podatak - Majkl Odžo je dobio pet faulova za samo osam minuta provedenih u igri.

Ta boljka je opteretila i drugog centra crveno-bijelih Džejmsa Gista koji je imao tri prekršaja, mada je od starta dominirao protiv svog bivšeg kluba.

Zvezda je povela sa 8:2, a onda i sa 17:8 poslije čega je uslijedila serija Panatinaikosa. Bilo je jasno da igračima poput Filipa Čovića ili spomenutog Odža fali evroligaško iskustvo pa je prvi u pojedinim trenucima olako "prodavao" lopte, a drugi faulirao.

Nik Kalatis i Konstantinos Mitoglu su to kažnjavali u kontrama pa ja Panatinaikos na kraju prve dionice zaostajao tri poena, ali je po prvi put poveo ubrzo po početku druge nakon serije 12:0 s kraja jedne i početka druge četvrtine.

Zvezda nije mogla ništa da pogodi u napadu puna tri mintua drugog perioda, Atinjani su zakucavanjem Papajanisa pokazali da će gostima biti vrlo teško ako tako nastave.

Novim kucanjem, ovog puta Mitoglua stigli su i do 24:19 i tek tada je Zvezda odgovorila poenima Dženkinsa, Berona i Gista. Beograđani su vratili prednost 26:24 i vodili do posljednja dva minuta, kada PAO preuzima kontrolu igre i odlazi na poluvrijeme sa plus dva - 37:35.

Jedna od svjetlih tačaka tog dijela igre bilo je osam ofanzivnih skokova, pa se trener PAO Argiris Pedulakis brinuo kako da iskontroliše skok pod svojim košem, a Milan Tomić kako da smanji broj izgubljenih lopti (devet).

Drugo poluvrijeme je počelo na najgori mogući način po Zvezdu, četvrtim faulom Gista i desetom izgubljenom loptom. Gist je tim faulom praktično "ispao" iz odbrane pa je Dešon Tomas pod košem pravio dar-mar i uz Papajanisa zakucavao dok je prednost Panatinaikosa rasla.

Upravo je Papajanis kucanjem donio prvu dvocifrenu prednost jednoj od ekipa kada je PAO poveo 52:42 sredinom treće četvrtine, a loša vijest po Zvezdu bilo je i to što su se raspucali Fridet i Kalatis spolja.

Oni su trojkama donijeli Panatinaikosu +14 na dva i po minuta prije kraja, a Grci od tog trenutka prednost nisu ispuštali do kraja treće. Zvezda je na startu četvrte malo zategla odbranu pa je poslije ukradene lopte i zakucavanja Dobrića svela tu razliku na jednu cifru.

Mo Faje je igrao zaista dobru odbranu i pravio razliku u tom segmentu igre kada je bio na parketu. Tajris Rajs je za PAO preuzeo organizaciju napada, pogodio je trojku, a onda kroz dvojicu igrača uposlio Vujukasa za poene na obruču i glavobolje na klupi srpskog šampiona.

Trojkama su svoj tim održavali upravo Faje i Stratos Perperoglu, raspucao se i Bili Beron pa je poslije njegove trojke Zvezda prišla na 76:70, četiri minuta pred kraj meča.

U tim trenucima je srpski tim igrao odličnu odbranu, Beron je u napadu poslije trojke išao na prodor i, čini se, dobio po ruci, ali nije dobio ni koš ni faul.

Nik Kalatis je nakon toga pogodio trojku sa osam metara uprkos dobroj odbrani Zvezde, pa nije pomogla ni trojka Perperoglua na minut do kraja, a Panatinaikos je u penal završnici ipak upisao pobjedu.

Srpski predstavnik u Evroligi naredni meč igra protiv Fenerbahčea, desetog oktobra u Beogradu.

(Telegraf.rs)