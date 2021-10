Zvezda u gostima Đorđevićevom Feneru

​Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova i 45 minuta igraju protiv Fenerbahčea u prvom kolu Evrolige.

Košarkaši Crvene zvezde startuju novu sezonu Evrolige i to upravo protiv Fenerbahčea u Istanbulu kao i prošle godine.

Meč protiv tima, čija je uzdanica bivši košarkaš Zvezde Marko Gudurić, a trener je bivši selektor Aleksadnar Saša Đorđević, dolazi u ne baš povoljnom trenutku za crveno-bele zbog povreda i koronavirusa.

Trener Dejan Radonjić ne može da računa na Branka Lazića, Dejana Davidovca, Ognjena Dobrića, Erona Vajta, a koronavirosom je zaražen Maik Cirbes.

"Neću da pričam o povredama i svemu onome što nas prati maltene od leta kada smo imali problema sa pojedinim igračima, do turnira u Minhenu gde smo nakon toga posle tih kontakta tokom meča ostali bez tri igrača. Neko za neko vreme, neko za malo duže. Do tih nekih tokom priprema specifičnih situacija, gde smo maltene od manjka od dva igrača pa do trenažnog procesa bez sedam igrača pokušavali da radimo", rekao je Radonjić u najavi meča u Ulker areni, prenosi B92.