Zvezda želi Teodosića, problem plata od 1,7 miliona evra

Srpski košarkaš i član Virtusa Miloš Teodosić ponovo je na listi želja Crvene zvezde, a kako stvari stoje visoka primanja iskusnog plejmejkera su trenutno najveći problem na realizaciji ovog transfera.

Teodosić i pored toga što ima 35 godina i dalje igra na visokom nivou i sigurno je da bi bilo veliko pojačanje za Zvezdu kako u Evroligi tako i u ABA ligi, te domaćim takmičenjima gdje "crveno-bijeli" naredne sezone brane tri trofeja.

"Gazzetta dello Sport" prenosi da su čelnici "crveno-bijelih" već stupili u kontakt sa Nikom Locosom, agentom koji zastupa Teodosića.

Navodi se da popularni Teo u Virtusu ima platu 1,7 miliona evra godišnje i ugovor na još godinu dana pa ostaje da se vidi da li Zvezda može tome da parira. Ujedno tim iz Italije ne želi da se odrekne iskusnog košarkaša.

Teodosić je i ranije bio na meti Zvezde, ali do realizacije transfera nije došlo. On je u Virtusu od 2019. i prošle sezone je tim vodio do trofeja u Evrokupu i plasmana u Evroligu. U karijeri je igrao još za FMP, Borac iz Čačka, te Olimpijakos, CSKA i LA Kliperse.