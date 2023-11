Zvezdi nije valjao, a Baskoniji je odličan

Već pri početku sezone, bilo je jasno da se saradnji između Crvene zvezde i Duška Ivanovića bliži (neminovni) kraj. Uprkos činjenici da je renomirani trener u više navrata na klupi "crveno-belih" pokazao i dokazao vanserijsko poznavanje svog zanata, ipak se činilo kao da je, na kraju dana, crnogorski stručnjak imao problema s prilagođavanjem načinu rada u ovom regionu.

Naime, kao trener Zvezde košarkaško znanje je samo frakcija posla – tu su i navijači i uprava i mediji i, naravno, istorija kluba zbog koje se iz godinu u godinu očekuju najviši mogući rezultati. Ali, kako god da se okrene u košarkaško znanje Duška rijetko ko je sumnjao, no to nije bilo dovoljno da se zadrži na klupi "crveno-belih" do kraja svog mandata.

U svakom slučaju, Zvezda se rastala s Ivanovićem, a potpisala je Janisa Sfaropulosa – što iz sadašnje tačke gledišta djeluje kao ispravan potez. Svakako, samo nekoliko dana kasnije pojavila je vijest da je iskusni trener na pragu potpisa sa Baskonijom – što bi predstavljalo četvrti put u karijeri da sjeda na klupu ekipe iz Baskije. Čini se kao da je ovo jedna anomalija u svijetu evropske košarke, zato što se rijetko kada desi da jedan tim vrati trenera u svoje redove nakon što se od njega rastane (često otpusti), a kamoli četiri puta. U tom smislu, djelovalo je kao da se Baskonija okrenula sigurnom rješenju – ipak su i više nego upoznati sa time šta Duško Ivanović donosi timu, a to je pretežno rad i disciplina. Upravo ono što fali jednoj tako napadački potentnoj i talentovanoj ekipi, kojoj je očito nedostajao borbeni mentalitet neophodan da bi se došlo do pobjede.

Međutim, iako je moglo da se očekuje da će ovakva vrsta šok terapije donekle uroditi plodom, ipak je rijetko ko mogao da očekuje da će Baskonija, u ovom trenutku, izgledati kao jedna od najboljih ekipa u Evropi. Naime, od kada je Duško postavljen za trenera, tim iz Vitorije ima četiri uzastopne pobjede u Evroligi, uključujući i demoliranje Barselone sa čak 23 poena razlike, kao i velikom pobjedom nad Olimpijakosom u gostima. Sa te strane, iako je Ivanović očigledno našao način da otključa potencijal ekipe, ipak je važno naglasiti da raspolaže sa izrazito talentovanim sastavom.

Markus Hauard iz kola u kolo dokazuje da je jedan od najboljih napadača na poziciji plejmejkera i u trenucima ozbiljno zaliči na Šejna Larkina (u mlađim danima).

