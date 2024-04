Zvezdin ljetnji kamp na Zlatiboru u tri termina

Košarkaški klub Crvena zvezda i ove godine organizuje ljetnji košarkaški kamp na Zlatiboru, ali ovog puta u čak tri termina od 24. juna do 1. jula, od 1. jula do 8. jula i od 8. jula do 15. jula.

Ljetnji košarkaški kamp već tradicionalno okuplja talentovane mlade igrače iz vijele Srbije, regiona, pa čak i iz svih krajeva svijeta.

„Prethodne godine su bile ispunjene fantastičnim iskustvima – mladi košarkaši su napredovali tehnički i taktički, ali su takođe i stvorili prijateljstva koja će trajati čitavog života. Nije to nimalo slučajno, jer sa mladim nadama “igre pod obručima” rade veliki profesionalci – treneri mlađih selekcija KK Crvena zvezda, a koji su i dokazani stručnjaci u svojoj oblasti rada. O tome svedoče brojni uspesi u mlađim kategorijama crveno-belih, ali i brojni košarkaši koji su dosegli nivo prvog tima i danas igraju na najvišem nivou u evropskoj košarci“, saopšteno je iz KK Crvena zvezda.

Cijela cjelokupnog aranžmana je 380 evra. KK Crvena zvezda svim polaznicima obezbjeđuje prevoz, smještaj, hranu i opremu za treninge.

