Zvezdina gromada Branko Lazić: U Podrgorici ispisao istoriju

Utakmica u Podgorici ostaće zlatnim slovima ispisana u istoriji Košarkaškog kluba Crvena zvezda jer je protiv Studentskog centra u drugoj utakmici četvrtfinala plej-ofa ABA lige kapiten Branko Lazić zabilježio 800. nastup u dresu voljenog kluba.

O je Branku sve već rečeno, čovjek koji je svojim radom i upornošću, od 2011. godine do danas rastao uz klub, i postao reprezentativac, kapiten i čovjek kome tribine skandiraju ime, iako nikada sebe nije „gurao” u prvi plan.

„Tako ulazi u legendu KK Crvena zvezda čiju su istoriju ispisivale na hiljade ljudi, na terenu i oko njega. Branko nije košgeter, nije strelac, već najveći radnik koga je Zvezda imala, neko sa kime idete u rat i prvog ga birate uz sebe, koji će uleteti u reklamu, koji će i bukvalno da prokrvari ili da se “iskasapi” za tim. I to radi već 13 godina! Bio je i ostao jedan od najboljih defanzivaca ABA i Evrolige u svojoj eri, a odavno je jedan od najvećih koji su nosili crveno-beli dres u istoriji kluba“, poručuju iz KK Crvena zvezda.

Branka Lazića najbolje je opisao svojevremeno još 2016. godine Marko Simonović nakon velike pobjede nad Realom:

“Nosi me energija. Kad vidim Branka kako igra, koliko se baca, a znam da dečka boli celo telo…Mene to dodatno motiviše, kao i ostale momke iz tima. Kakav bih ja bio čovek kada ne bih cenio taj trud? Bilo bi me sramota”, kazao je tada Simonović.

Jednostavan “recept“ čovjeka koji je na najkomplikovaniji i najteži način došao do prvog tima, kasnije minuta, pa zaslužio poštovanja svih i postao simbol zvezdinog uspjeha.

