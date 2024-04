Zvezdina zlatna generacija nagrađena poklonima i ovacijama

Košarkaški klub Crvena zvezda je davne 1974. godine ispisao svoje ime zlatnim slovima u istoriji evropske košarke!

Crveno-bijeli su 2. aprila 1974. godine u Udinama osvojili svoj prvi i za sada jedini trofej u evropskim takmičenjima, i to trijumfom nad čehoslovačkom ekipom Spartak Zbrojovka iz Brna rezultatom 86:75. Bio je to i prvi trofej nekog srpskog košarkaškog kluba u evropskim takmičenjima!

Sudbina je htjela da crveno-bijeli igraju posljednju evroligašku utakmicu ove sezone svega dva dana nakon godišnjice, te je po svoj prilici bilo da se tokom susreta sa Olimpijakosom pozdrave heroji kluba, koji su obradovali ne samo sve Zvezdaše te davne 1974. godine, već i cijelu naciju.

KK Crvena zvezda Meridianbet potrudio se da se svečarska atmosfera osjeti prije početka same utakmice i oko Beogradske Arene. Na platou Beogradske Arene nalazila se postavka, gdje su navijači mogli bliže da se upoznaju sa svim detaljima iz sezone 1973/74, kako je tekao put do do prve evropske titule, ali i da uživo vide repliku trofeja osvojenog prije punih 50 godina!

Neki od aktera te utakmice i legendarnih igrača iz davne 1974. godine prisustvovali su utakmici između Crvene zvezde i Olimpijakosa, koju su sadašnji prvotimci igrali u posebnoj garnituri dresova dizajniranoj specijalno za ovaj događaj, a koja na sebi ima zlatni bedž koji je podsjetnik na ovaj veliki događaj.

Tokom pauze između poluvremena, akterima velikog finala koji su ispisali istoriju kako KK Crvena zvezda, tako i srpske i evropske košarke uručene su posebne pozlaćene plakete, kao i dresovi sa njihovim brojevima i prezimenima koji su identični onima u kojima je tim igrao utakmicu protiv Olimpijakosa.

Pozlaćene plakete Slavniću, Vučiniću, Rakočeviću, Lazareviću, Pešiću, Žugiću i Latifiću uručio je predsjednik kluba Nebojša Čović. Opravdano odsutni bili su Kapičić, Simonović, Sarjanović, Jovašević.

