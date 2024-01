Zvijer Embid uništio "Mamuze" (VIDEO)

Džoel Embid je pomjerio granice. Kamerunac je noćas postigao 70 poena, rekord franšize, Siksersi su dobili San Antonio. MVP iz prošle sezone je pogodio 24 od 41 šuta, 21 od 23 bacanja, uz to imao je 18 skokova. Srušio je rekord Vilta Čembrlena iz 1967. kada je Filadelfija u pitanju. Vilt je ubacio 68. Centar Filadelfije koji ubacio 30+ poena u 21 uzastopnom meču je bio ljut na sebe, promašio je neke lake šuteve, mogao je lako da se približi Viltovom rekordu od 100 poena koji je takođe postignut za Filadelfiju, ali Voriorse, ne Sikserse.

Na drugoj strani Venbanjama 33 poena i sedam skokova za 29 minuta, ovo je bilo prvi put da igra protiv Embida. Sparsi su na 5-19 na strani ove sezone.

Joel Embiid'den tarihi performans NBA'de bir maçta sayıya ulaşan 9. oyuncu oldu. Hem kariyer hem de 76ers'ın kulüp rekorunu kırdı. 70 sayı 18 ribaunt 5 asist Philadelphia 76ers 133-123 San Antonio Spurs#NBApic.twitter.com/GdfEoj3jpy — AA SPOR (@aa_spor) January 23, 2024

Klivlend je iznenadio Orlando koji se izgleda ispraznio u pobjedi nad državnim rivalom Majamijem za vikend. Kavsi su pogodili 20 trojki, Mičel je ubacio 25 poena, imao i 13 asistencija. Ekipa iz Ohaja je vodila od početka do kraja, "X" faktor je bio Sam Meril koji je pogodio prvih pet šuteva za tri i u prvom dijelu ubacio 20 od svojih 26 poena. Ovaj bek iz Jute je prije tri sezone izabran kao posljednji pik drafta, bio je u Milvokiju i Memfisu, prošle godine je poslije desetodnevnog ugovora ostao u Klivlendu. Ove sezone je protiv Jute ubacio 27 poena što mu je rekord karijere.

Milvoki je tek u finišu slomio slabašni Detroit, Janis je stigao do tripl-dabla, 31 poen, 17 skokova i 10 asistencija. Midlton je dodao 26, Bruk Lopez 15 poena uz 11 skokova, u posljednjih pet minuta su Baksi došli do svoje igre, Pistonsi to nisu mogli da prate.

Desetkovani Memfis je iznenadio Toronto u Kanadi, uz 27 poena Džeksona Džuniora, on je ukrao šest lopti, sve u prvoj četvrtini, odigrao je nevjerovatnih 12 minuta. Zanimljivo da su Griziliji na skoku 12-12 u gostima, dok kod kuće imaju 4-15. Potpuno su promijenili navike, prošle sezone su imali najbolji skor na domaćem terenu u ligi, 35-6

Tauns je broja do 62, ali je postigao samo četiri poena u posljednjoj četvrtini. To je i odlučilo u Mineapolisu gdje je iznenađenje servirao Šarlot. Oni su posljednji period dobili sa 36:18 i utišali domaće navijače. Majls Bridžis je ubacio 28 koševa, Brendon Miler 27, Hornetsi, jedan od najslabijih napada lige su šutirali oko 58 odsto najviše u sezoni. LaMelo Bol je komandovao sa 18 poena i 13 skokova, trener domaćih Kris Finč je bio besan zbog odbrane "Vukova".

Luka Dončić je u tripl-dablu ostao praznih šaka, 33 poena, 18 skokova i 13 asistencija. Ali šut je bio problem, potrošio je 30 lopti. On i Irving su imali ukupno 21 od 50, majstor Luka je tek u posljednjoj četvrtini pogodio svoju prvu trojku. Lider je kontrolisao stvari, Tejtum brojao do 38, u četvrtak još jedna poslastica, Seltiksi su u Majamiju, Dalas će biti na iskušenjima, dolazi iz Feniks.

Sansi su nekako srušili Čikago, Durant je pogodio šut za pobjedu, probali su sve da ga zaustave, ali pogodio je kao i obično u ovakvim situacijama. Djelovalo je da su izgubljeni na -23, ali su na kraju stigli do šeste pobjede u nizu. Durant je završio sa 43 poena, osam asistencija i šest skokova, veče prije toga je Indijani strpao 40 poena. Vučević sjajan kod Bulsa, 19 poena, 17 skokova i 7 asistencija u porazu "Bikova".

Oslabljena Atlanta bez Janga je pala u Kaliforniji. Sabonis je uz 14 poena imao 21 skok. Ovo je drugi najduži niz dabl-dablova u istoriji franšize, Litvanac ih ima 25, na prvom mjestu vječne liste je legendarni Oskar Robertson sa 29. Bogdan Bogdanović solidan, 18 poena, 4 asistencije, ubacio je dve trojke.

Rezultati:

Detroit - Milvoki 113:122

Orlando - Klivlend 99:126

Filadelfija - San Antonio 133:123

Toronto - Memfis 100:108

Minesota - Šarlot 125:128

Dalas - Boston 110:119

Feniks - Čikago 115:113

Sakramento - Atlanta 122:107

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.