Јokić nastavio seriju i u pobjedi nad Finiksom

Tim Denvera je nadigrao Finiks sa 119:111 na gostovanju, a srpski centar Nikola Јokić nastavio seriju sjajnih igara ostvarivši novi dvostruju dvocifren učinak. U vrlo ravnopravnom duelu sa nekoliko rezultatskih obrta Denver je uspio da dođe do slavlja u samoj završnici predvođen tandemom Јokić-Džekson.

Somborac je meč završio sa 21 postignutim poenom uz 16 asistencija i 5 skokova, a odlično ga je pratio Redži DŽekson sa 20 poena uz 2 skoka i 4 asistencije.

Odlično su ih pratili i ostali saigrači, među kojima su još četvorica imala dvocifren šuterski učinak. Porter 19, Koldvel-Poup i Holidej po 15 i Strater-Kordero sa 11 postignutih poena.

Odličnom timskom igrom uspjeli su da anuliraju i sjajnu efikasnost Јusufa Nurkića i Kevina Duranta koji su za poraženi tim postigli 31 i 30 poena i bili najefikasniju igrači meča.

Denver je odlično počeo meč na gostovanju i već u prvoj četvrtini došao do dvocifrene prednosti ali su se domaćini u nastavku vratili u igru pa se sve do same završnice razvijao vrlo ravnopravan duel. U samom finišu meča, najviše zahvaljujući Јokiću Denver je preuzeo inicijativu i obezbijedio pobjedu na gostovanju.

U samoj završnici meča, pri rezultatu 114:111 za Denver, nekadašnji Јokićev saigrač i najefikasniji igrač na meču Јusuf Nurkić je napravio faul u napadu koji je okarakterisan kao nesportski, nakon čega je srpski as pogodio jedno bacanje, potom i dvojku iz akcije.

Time je Denver praktično došao do trećeg uzastopnog slavlja i ponovo se priključio nadmetanju za prvu poriciju na Zapadu.

